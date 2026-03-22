Ny kalldusch för Leksand – en match från nedflyttning

HV71 har matchboll i ödeskvalet.

Leksands IF förlorade för tredje matchen i rad – och är nu riktigt, riktigt illa ute.

– HV71 är, spelare för spelare, ett bättre lag, säger Sanny Lindström.

Leksands Tinus Luc Koblar och Rocky Langvardt deppar – Leksand närmar sig Hockeyallsvenskan. Foto: Christofer Cederberg – Bildbyrån

Leksands IF var i stort behov av en seger – samtidigt som HV71 kunde skaffa sig matchboll uppe i Dalarna. Men matchen i Tegera Arena, började i Leksands tecken. Axel Rindell, den tidigare Leksands-backen, slashade Michael Lindqvist och träffade mot ansiktet på Leksands-spelaren. Efter videobedömning kom beskedet – det var färdigspelat för Rindell.

Matchstraffet fick sedan sittas av genom Martin Johnsen. Det blev inga större hot från Leksandshåll och HV71 lyckades hålla tätt.

– Han tappar det fullständigt. Väldigt dåligt och egoistiskt beslut av honom, säger Staffan Kronwall i TV4.

Axel Rindell hade spelat färdigt redan efter 4.49. Foto: Bildbyrån/TV4

HV71 en seger från överlevnad

Första perioden förblev mållös. Men HV71 skulle få chansen i spel i numerärt överläge i fem minuter dem med. Fem och en halv minut in i andra perioden fick Anton Johansson ett matchstraff efter en huvudtackling mot Jonathan Ang.

Med bara drygt en minut kvar av andra perioden, fick Leksand sig en rejäl kalldusch. Efter slarv från Leksand gjorde Jonathan Ang 1–0 för bortalaget. I den avslutande perioden fyllde HV71 på till 2–0 via Joona Luoto. Men Leksand skulle faktiskt skapa lite liv i matchen. Det var med 3.25 kvar att spela som Lukas Vejdemo höll sig framme vid bortre stolpen och reducerade i powerplay.

Men med drygt en sekund kvar avgjorde HV, med ett 3–1 mål i öppen bur. HV71 är nu bara en seger från att klara av ett tredje raka negativt kval.