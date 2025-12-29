”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har haft en mardrömslik skadelista.

Men nu verkar läget ljusna – med flera spelare som närmar sig spel igen.

– Det finns en chans att de spelar den här veckan, säger HV:s naprapat Patrick Häggström till Jönköpings-Posten.

HV71 ser ut att kunna få tillbaka flera spelare inom kort. Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 har haft en mycket lång skadelista på sistone och tvingats låna in spelare från HockeyAllsvenskan till nästan varje match.

Men nu ser skadeläget ut att ljusna för nästjumbon.

Under måndagens träning deltog nämligen både toppbacken Andreas Borgman samt forwarden Oskar Stål Lyrenäs och tränade i ordinarie tröja. Därmed finns det hopp om att någon av dem skulle kunna vara tillbaka snart, kanske redan i morgondagens hemmamatch mot Malmö.

– Det finns en chans att de spelar den här veckan, det är planen vi går efter. Jag har inte hunnit prata med dem än så jag vet inte riktigt hur de reagerade på träningen, säger HV:s naprapat Patrick Häggström till Jönköpings-Posten.

HV71:s besked om skadorna: ”Går framåt”

Viktige forwarden Joona Luoto har gått på is under en tid och var också med och körde för fullt på måndagens träning.

– Det går framåt där också, vi jobbar utifrån den planen vi satt upp och tar det dag för dag. Så vi kommer närmare.

Även målvakten Frederik Dichow har tränat med HV71 under en tid och börjar nu också närma sig spel. I bästa fall skulle han kunna vara aktuell för comeback till lördagens match mot Leksand på lördag.

– I slutet av den här veckan kanske. Alla de här spelarna har gått tuffare i sin träning nu ett tag så vi hoppas att allt ska kunna flyta på enligt plan, säger Patrick Häggström.

HV71 har haft över tio spelare på frånvarolistan flera matcher i rad men till veckans matcher mot Malmö och Leksand ser det ut att vara färre namn på listan. Än är det dock oklart exakt vilka spelare som kan vara tillbaka och till vilka matcher de gör comeback.

Source: HV71 @ Elite Prospects