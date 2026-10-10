Jonathan Ang inledde SHL -säsongen med att göra poäng i fyra raka matcher. Sedan dess har HV71 -stjärnan lämnat isen poänglös i tre raka matcher – och i senaste matchen mot Rögle spelade kanadensaren endast elva minuter efter att dessförinnan snittat 18 minuters istid per match.

Nu väljer HV71 att ställa Ang utanför de fyra ordinarie kedjorna.

När laget presenterade sin laguppställning fanns 28-åringen i stället uppsatt som extraforward i laget som i eftermiddag tar emot Brynäs .

Regenda tar Angs plats med tjeckerna

Hans plats i kedjan med tjeckerna Jan Mysak och Lukas Rousek tas i stället av Pavol Regenda, medan Mike Hardman tar den plats i kedjan med Aleksi Heponiemi och Justin Kloos som Regenda hade i torsdagens match mot Rögle.

Jonathan Ang var både mål- och poängbäst i HV71 förra säsongen med sina 21 fullträffar och 46 poäng i grundserien. Forwarden har varit en stadig poängplockare sedan ankomsten från schweiziska Ambrì-Piotta 2024, då han stått för totalt 82 poäng på 95 matcher i HV-tröjan.

Brynäs saknar Rödin

I Brynäs kommer inte Anton Rödin till spel. Veteranforwarden fick en smäll mot huvudet från Phil Di Giuseppe i torsdagens match mot Björklöven, men kunde då spela klart matchen. Orsaken till Rödins frånvaro i lördagens match är i skrivande stund oklar.