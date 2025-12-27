”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 fortsätter att låna från HockeyAllsvenskan.

Den här gången är det Tim Lindfors från Nybro och Marcus Limpar Lantz från Vimmerby som förstärker SHL-laget.

Tim Lindfors och Marcus Limpar Lantz plockas in av HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

Eddie Levin, Arvid Degerstedt, Gustav Olhaver och Hampus Karlsson.

Det är spelare som HV71 redan har lånat in från HockeyAllsvenskan de senaste veckorna för att täcka upp under skadekrisen. Inför morgondagens bortamatch mot Rögle väljer HV att återigen låna från andraligan.

HV71 meddelar under lördagskvällen att de breddar sin trupp genom att låna två allsvenska forwards. Det handlar om Tim Lindfors i Nybro Vikings samt Marcus Limpar Lantz från Vimmerby som kommer att spela för HV71 i morgon. Lånen gäller endast för morgondagens match mot Rögle och därefter återvänder Lindfors och Limpar Lantz till sina klubbar.

Tim Lindfors och Marcus Limpar Lantz är båda nya i HockeyAllsvenskan för den här säsongen. 23-årige Lindfors kom till Nybro från den finska ligan och han har sedan skjutit åtta mål på 31 matcher och han är därmed Nybros näst bästa målskytt. 22-årige Limpar Lantz å sin sida har noterats för tolv poäng på 30 matcher för Vimmerby och ligger femma i klubbens interna poängliga.

HV71 har ett lång skadelista och efter annandagsmatchen mot Örebro är även stjärnorna Jonathan Ang och Justin Kloos osäkra till spel.

Alla spelare på HV71:s frånvarolista:

Frederik Dichow, målvakt (skadad)

Karl Annborn, back (osäker till spel)

Andreas Borgman, back (skadad)

Santeri Hatakka, back (skadad)

Lucas Lagerberg, back (sjuk)

Jonathan Ang, forward (osäker till spel)

Isac Brännström, forward (långtidsskadad)

Hampus Eriksson, forward (skadad)

Aleksi Heponiemi, forward (skadad)

Justin Kloos, forward (osäker till spel)

Joona Luoto, forward (skadad)

Jamiro Reber, forward (JVM)

Oskar Stål Lyrenäs, forward (skadad)

Source: Tim Lindfors @ Elite Prospects

Source: Marcus Limpar Lantz @ Elite Prospects