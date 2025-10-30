HV71 krossade Djurgården på nytt – löftets osannolika siffror

Djurgården verkar vara ett drömmotstånd för HV71.

På torsdagen tog man en ny storseger mot stockholmarna.

Återigen hade talangen Hugo Pettersson en fin match – och har nu gjort alla sina poäng mot Djurgården.

Hugo Pettersson har gjort samtliga poäng mot Djurgården

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens starka hemmaform fick sig en törn på torsdagen. I en match mot jumbon HV71, där båda lagen saknade sina förstamålvakter, drog bottenlaget det längsta strået. Efter att ha vunnit med 7–4 på hemmais mot Djurgården fortsätter nu laget att leverera mot just stockholmarna. Hugo Hävelid stod i mål, liksom då.

Då passade HV71 på att sätta honom under rejäl press, i en första period där inte mycket stämde för hemmalaget. Veteranen Mattias Tedenby och nyförvärvet Aleksi Heponiemi klev fram med varsitt mål i den första perioden.

Bara en minut in i den andra perioden klev Hugo Pettersson fram och gjorde 3–0. Löftet, som varit utlånad till AIK tidigare under säsongen, gjorde sitt andra mål för säsongen. Båda målen – och alla fyra poäng har fallit mot just Djurgården. De tidigare tre var i just 7–3 segern och samtliga fyra har kommit i powerplay.

”Jag smackade dit den”

Oliver Kylington reducerade sedan till 1–3 med sitt första mål i comebacken. Men det dröjde bara exakt 30 sekunder innan Riley Woods hade utökat till 4–1.

Hugo Pettersson, som alltså har gjort alla sina fyra poäng för säsongen mot Djurgården, var tydligt nöjd med lagets två första perioder.

– Jag smackade dit den, det var skönt att den satt, sade Djurgårdens mardrömsspelare efter två perioder.

Till slut lyckades HV71 ta en storseger borta mot Djurgården och därmed tog Lassi Lehtinen sin första segern som startande målvakt för säsongen. För spelarna framför Lehtinen fortsatte att leverera och siffrorna gick upp till 6–1 för bortalaget.

Sist hoppade han in i slutet efter Frederik Dichows skada, så segern mot Linköping var till stor del Dichows förtjänst. Men en efterlängtad seger för den finske 26-åringen.