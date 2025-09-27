Trots noll poäng efter sex matcher är experterna i TV4 överens.

HV71 borde inte sparka huvudtränaren, Anton Blomqvist, menar Kronwall och Lundqvist.

– Finns det bättre alternativ där ute? Jag tror inte det, säger Kronwall i sändningen.

Joel Lundqvist och Staffan Kronwall i TV4:s studio. Foto: TV4 (skärmdump) och Bildbyrån.

När HV71 ställdes mot Frölunda under lördagen var det botten mot toppen i SHL. Ändå var det länge en jämn match där Göteborgsgänget till slut drog det längsta strået och vann med 2–1.



I och med att detta innebar HV71:s sjätte förlust, av sex möjliga, i serieinledningen, var sedan Anton Blomqvists vara eller icke vara i SHL-klubben en het snackis i TV4:s studio. Trots krisen var dock både Joel Lundqvist och Staffan Kronwall överens: HV71 bör inte sparka huvudtränaren.



– Jag tycker att det är för tidigt. Vad har de? 13 nya spelare? Det ska sätta sig, och det gäller att göra den här analysen som Anton pratar mycket om, och framförallt att känna att gruppen köper in och har den här tron på vad som ska göras. Fem, sex matcher in är för tidigt i min mening. Det ligger längre fram, säger Lundqvist i slutet av sändningen.



Kronwall fortsätter sedan med en parallell till sin tid i Ryssland då han var med om att en tränare fick sparken efter sex matcher. Experten menar dock att det då var tydligt från början att hans spelidé inte skulle fungera.



– Det ser inte jag i det här. Jag ser en spelargrupp som vill köpa in, och du har en Björn Liljander som tidigt förlänger med Anton för att han se att det finns ett engagemang och en ledning, som han tror på. Jag tror man stämmer av det med en spelargrupp också. Jag tycker inte att man ska göra en förändring, säger han i TV4 och fortsätter senare.

– Hur många gånger har HV71 gjort det här? Är det en ledarskapsfråga eller är det kulturen i omklädningsrummet? Det är människorna där inne som kan göra skillnaden, och då är Anton en del av det. Det här är något som måste gå samman, för jag ser spetsspelare och kompetens i det här laget för att kunna ta sig ur det här.

Kronwall: ”Där faller man kort i HV71”

När Kronwall sedan pressas på hur länge det hela kan pågå menar han att beslutet mer troligt kan komma högre uppifrån.



– Jag tror inte att Liljander kommer ta det beslutet. Jag tror att det kommer komma precis som när Samuelsson fick sparken. Det kom uppifrån. Det var styrelsen som sa ”nu räcker det”, säger han och fortsätter om en möjlig lösning.

– Finns det bättre alternativ där ute? Jag tror inte det. Det är klart, torskar du 15 matcher i rad så måste du göra en förändring. Är det att ta in ytterligare någon? Jag vet inte. Här och nu tycker jag inte att man ska göra det (sparka Blomqvist).



Det stora förbättringsområdet som istället lyfts är viljan att bland annat täcka skott.



– Varför faller man alltid kort? Alla har varit hedersamma förutom mot Brynäs som var 0–4, sen har det varit uddamålsförluster. Mot Timrå i torsdags känns det som att Didrik Strömberg vill skjuta det där skottet lite mer än vad Jonathan Ang vill täcka det. Jag säger inte att det är katasrtof för HV71, men de är några procent kort i skottäckningen som man ser.

– Chansmässigt över 60 minuter är det jämnt, men Frölunda kommer upp, Lasse Johansson kommer upp stort, eller så kommer Heens upp i de momenten där man tappar. Där faller man kort i HV71.

Sämsta säsongsinledningarna SHL