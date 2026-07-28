NHL-stjärnorna försvarar Babcock: "Fantastisk"

Connor McDavid och Zach Hyman hyllar Mike Babcock.

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På grund av ett opassande beteende tvingades - eller avgick - Mike Babcock från coachjobbet i Columbus Blue Jackets. Året var 2023 och Stanley Cup-vinnaren hade inte lett sitt lag under en enda match.

Nu, efter tre års frånvaro, samt en utredning om vad som faktiskt hände, är 63-åringen tillbaka i NHL.

"Ligan har slutfört sin granskning av Mike Babcocks tid i Columbus samt det påstådda agerande som kopplats till denna. Vår utredning har kommit fram till att det, även vid en bedömning som är så ofördelaktig som möjligt för Babcock, för närvarande inte finns någon grund för att begränsa hans möjligheter att arbeta inom ligan", skrev NHL i ett utlåtande när utredningen var klar.

Och även om många fortfarande undrar hur vi hamnade här, hyllas faktiskt Edmonton Oilers beslut på sina håll.

Den perfekte tränaren? "Fantastisk upplevelse"

Under måndagen sa superstjärnan Connor McDavid att Mike Babcock är ”den perfekte tränaren” för Edmonton Oilers, och fick också medhåll från Leon Draisaitl och Zach Hyman. Innan anställningen har de tre spelarna, tillsammans med Babcock, dessutom satt sig ner för att reda ut eventuella problem de kunde ha med tränaren.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss spelare att bli coachade av någon som honom och lära oss av honom var vår grupp befinner sig och vad det är vi letar efter, säger McDavid till NHL.com .

Zach Hyman, som hade Babcock som tränare under flera år i Toronto Maple Leafs, fyller också i när han pratar i TSN 1050’s 1st Up .

– Jag hade spelat för "Babs", så jag blev självklart tillfrågad om min erfarenhet, och jag hade en fantastisk upplevelse med honom. Han var fenomenal för mig som ung spelare… Jag har extremt höga tankar om honom som tränare. Hans förmåga att lära ut. Han är en otrolig tränare… Vi är exalterade, säger Hyman.

Mike Babcocks skandaler

Mike Babcock hamnade under luppen redan efter att ha fått sparken av Toronto Maple Leafs 2019. Då framkom det att han bland annat satt Mitch Marner i en olustig situation genom att tvinga honom att ranka sina lagkamrater utifrån arbetsmoral. Han visade sedan upp listan för några av Marners lagkamrater - trots löftet om att Marner fyllde i formuläret anonymt. I Columbus lämnade han sedan sin tjänst utan att ha coachat en enda match sedan det framkommit uppgifter om att han bett spelarna visa upp bilderna från sina telefoner. Det var också det som först sades vara anledningen till att Babcock sedermera avgick, men det har på senare tid framkommit uppgifter om att det i själva verket var något helt annat som låg bakom det beslutet. Exakt vad Babcock gjorde har dock inte blivit känt.

Utöver det har flera tidigare spelare berättat historier om hur de blev mobbade av kanadensaren. Inte minst Johan Franzén har kallat Babcock "den värsta människan" han har stött på i livet efter att han blivit utsatt för mental terror av tränaren under deras gemensamma tid i Detroit, och den tidigare NHL-spelaren Daniel Winnik sade tidigare i en radiointervju att tränaren "är den enda människan som fått mig att hata hockey".