Gör första SHL-målet – elva år (!) senare

I mars 2015 gjorde Hampus Eriksson SHL-debut för Brynäs. Idag, en elva år lång resa senare, kom första målet i ligan.

– De kallar det här det, ”den långa vägen”, säger han i TV4.

HV71:s Hampus Eriksson jublar efter första SHL-målet. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

”Jag fick egentligen inte plats i Brynäs från början, utan det var en reservplats”

När hockeysverige.se pratade med Hampus Eriksson 2022 var dessa några av orden han yttrade om hans långa väg till första proffssäsongen. Forwarden hade då gjort sex säsonger i Nordamerika, varav fem på college, och var på väg ut i Europa.

Idag fick Gävle-killen näta för första gången i SHL – elva år (!) efter debuten i ligan som junior.

– Det är viktigt i slutskedet av säsongen att trycka dit chanserna man får, säger HV71-spelaren i TV4 under mötet med Rögle och fortsätter om första SHL-målet.

– Det är såklart skönt, och speciellt också för laget. De kallar det här det, ”den långa vägen”. Det är kul att man kan ta flera vägar.

29 år och ny i ligan: ”Bättre sent än aldrig”

Hampus Eriksson vände hem till Sverige för spel i Vimmerby 2024, och inledde 2025/26 kvar nere i Hockeyallsvenskan – men med Nybro. I november fick han sedan chansen att spela i högstaligan igen när HV71 skrev ett avtal till

– Jag har alltid haft som mål att spela så högt upp som möjligt och SHL är ju en liga som är väldigt högt upp. SHL har alltid varit en liga som jag haft som mål att få spela i och att nu få göra det känns fantastiskt roligt. Det är skoj att man som 29-åring kan ta det här klivet. Bättre sent än aldrig, sade Eriksson till hockeysverige.se när han skrev på för HV71.

Source: Hampus Eriksson @ Elite Prospects