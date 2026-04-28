Redo – efter genombrottet: ”Har en del bra anbud”

Efter SM-guldet med Skellefteå valde Theo Keilin att flytta till Danmark. Nu har planen gått i lås och buden haglar in.

Theo Keilin jagas efter succén i Danmark. Foto: Bildbyrån (montage).

2024 var han med och firade SM-guldet med Skellefteå. Men inom kort styrdes flyttlasset vidare till Danmark och Rungsted. När Theo Keilin nu berättar om valet, resan och framtiden, står han dock inför ett helt annat utgångsläge. Över totalt 80 matcher i den nya ligan har nämligen hela 85 poäng trillat in.

– Det är ganska svårbedömt tycker jag, lite annorlunda hockey, börjar han berätta om danska nivån när hockeysverige.se ringer upp.

– Man brukar säga att det är ungefär som mitten av allsvenskan och neråt, men lite offensivare hockey. Det blir ganska många fler målchanser och skiljer rätt mycket på de bästa och sämre spelarna i ligan. Det gör att den där fyrakedje-hockeyn försvinner lite grann, och det blir mer utrymma för skickliga spelare.

Att just ta det där nästa steget i den offensiva utvecklingen var även Keilins tanke med flytten. Det efter att puckarna inte riktigt trillat in i SHL och på lån i Hockeyallsvenskan.

– Det är en hockey som har passat mig bra, tycker jag. Bra nivå, bra tempo, men lite mer utrymme för att vara kreativ. Det var så de sålde in det när jag skrev på, att jag skulle få en stor roll och förtroende för att kunna spela på mina styrkor. Då kändes det som att det var ett steg att ta för mig, säger Keilin och fortsätter.

– Jag hade några allsvenska anbud efter min tid i Skellefteå. Men jag skulle inte få en lika bra roll som i Danmark. Då kände jag att det var värt att testa det för att sedan vara redo för en stor roll i allsvenskan eller något annat lag utomlands. Det var planen.

Redo för allsvenskan: ”Jag har en del bra anbud”

Med facit i hand har planen nu fallit väl ut. Theo Keilin bekräftar nämligen att det finns nytt intresse från flera håll – när kontraktet nu gått ut.

– Jag har faktiskt en del bra anbud från många olika ställen, både från Hockeyallsvenskan och andra ligor utomlands. Jag sitter ändå i en ganska bra sits. Sen får vi se var det landar i, jag har inte tagit något beslut än. Jag har lite möten under veckorna, så får vi se vad som blir bäst. Egentligen vill jag bara sätta mig i en bra miljö, spela och träna med bra spelare dag ut och dag in – och få stort förtroende. Det är avgörande för mig tillsammans med utvecklingen. Jag vill bli en bättre hockeyspelare, det är målet.

Keilin, som tidigare varit på lån i Karlskoga och Djurgården, menar också att han nu är redo att göra avtryck på ett helt annat sätt – i till exempel allsvenskan.

– Det känns som att jag är mer redo för det. Jag tycker att jag är en betydligt bättre hockeyspelare nu än vad jag var när jag lämnade Sverige. Det är den typen av roll jag letar efter och hoppas kunna få här till säsongen, säger han.

Borde fler mellanlanda i Danmark för att steget upp till seniorhockeyn inte ska bli så stort?

– Ja, Skellefteå är kanske Europas bästa lag, så det är svårt att komma upp även om man är en duktig U20-spelare, och slå sig in i topprollerna som kreativ spelare. Sen är det väldigt sällan man ser unga importer utomlands. Det var jag och någon till i år som var yngre i ligan. Nu var det svenska coacher, vilket jag tror hjälpte. Men såklart, är man en kreativ spelare och vill ha den typen av roll, så finns det lite mer utrymme i Danmark.

Theo Keilin i Skellefteå. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

Rehab efter otäcka skadan: ”Kände knappt benen”

Just de där svenska coacherna i Rungsted har varit nycklar för Theo Keilin – både för övergången och poängsuccén.

– Håkan (Åhlund), Mackan (Marcus Olsson) och sportchefen (Joachim Holten Møller) hörde av sig och trodde mycket på mig. De hade bättre koll på mig, men sen var det mest att jag fick den rollen. Sen är såklart pengarna bättre utomlands, men det var kanske inget jag gick efter, utan rent utvecklings- och rollmässigt så tror jag att det blev bäst och det har fallit väl ut, säger han.

Hur skönt har det varit med svenska tränare och lite svenska lagkamrater också?

– Det har väl underlättat. Språket har jag lärt mig att förstå nu, men i början var det lite grötigt med danskan. Sen har spelsystemet varit ganska likt det man spelar i Sverige också, så jag har känt igen mig. Men ja, skönt att ha lite svenska lagkamrater man kan snacka med såklart. Gruppen var väldigt bra båda åren.

Tiden i Danmark har dock inte bara varit positiv för den Västerås-födde forwarden. Under stora delar av andra året gick han nämligen skadad. Något som nu gör att han gör rehab hemma i Västerås – samtidigt som han på sidan pluggar till civilekonom.

– Jag drog på mig en skada i slutet på sommaren, som jag gick in i säsongen med. Jag visste inte riktigt vad det var, så jag körde på och då blev det successivt värre och värre. Till slut kände jag knappt benen när jag skejtade. Där och då behövde vi kolla upp det. Då såg det inte jättebra ut så jag behövde pausa några månader, berättar Keilin och fortsätter.

– Allt läkte ihop bra, men jag visste att jag skulle få göra lite efterarbete efter säsongen, för att bygga upp lite styrka. Det är ingen fara nu. Jag gissar att det blir några veckor till. Sen är jag nog tillbaka i fullt slag.

Följer fortfarande Skellefteå: ”Tacksam över de åren”

Oavsett vilken liga eller klubb som väntar avslutas först denna säsong med att Keilin noga följer SM-finalen mellan Skellefteå och Rögle.

– Ja exakt, det gör man. Det är väl sig likt från när jag själv var där. Det är en grym verksamhet, alla vet hur man ska spela, det är duktiga personer på alla poster och spelare som kommer dit och blir bättre. Jag tror att det är ett lag som alla vill vara i på något sätt. Jag är tacksam över de tre åren jag fick där. Sen hade man kanske hoppats på att det skulle bli fler, men det är en fantastisk förening. De gör allt rätt egentligen. Jag tror att de tar det i år.

Åker du upp och firar då om de vinner?

– Nej, det tror jag inte riktigt att jag gör. Det blir i så fall att fira lite hemifrån, om man ens gör det. Men kul för grabbarna om de skulle vinna igen, det är de värda.

