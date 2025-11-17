Från turbulens i Wien till SHL-spel – på ett och ett halvt år

Våren 2024 satt Hampus Eriksson i Wien och upplevde sin tyngsta tid i hockeykarriären.

Nu får han som 29-åring chansen i SHL med HV71 – ett och ett halvt år senare.

– Det visar att det finns olika vägar man kan ta, säger han till hockeysverige.se.

Hampus Eriksson har via spel i Alaska och Österrike tagit sig tillbaka till SHL.

Foto: Bildbyrån

Våren 2024 hade Hampus Eriksson en tuff tid bakom sig.

Han hade då värvats in till den österrikiska huvudstadsklubben Vienna Capitals från ligakonkurrenten Pioneers Vorarlberg, men han, liksom laget, fick det inte att flyga under ICEHL-säsongen.

Bakom sig hade han karriärens tuffaste säsong, som begränsade honom till 34 matcher och blott tio poäng i den österrikiska ligan.

– Det var nog mitt tuffaste år i karriären. Dels hade jag mycket skador, dels var föreningen i gungning. Det var tränare som fick sparken och för mig hockeyn sisådär, så det var ett tuffare år. Därför ville jag komma hem till Sverige och hitta glädjen igen, vilket jag verkligen gjorde förra året i Vimmerby, säger Eriksson till hockeysverige.se.

Från juniorhockey i Alaska till SHL

Via juniorhockey i Alaska, collegehockey i Michigan, två säsonger i Österrike och en och en halv hockeyallsvensk säsong med Vimmerby och Nybro har nu Hampus Eriksson lyckats med att ta sig tillbaka till SHL.

Som junior bokfördes han för ett par matcher med Brynäs – nu väntar spel i HV71 säsongen ut för den 29-årige centern. Under måndagen stod det klart att Eriksson köps loss från sitt kontrakt i Nybro.

– Jag har alltid haft som mål att spela så högt upp som möjligt och SHL är ju en liga som är väldigt högt upp. SHL har alltid varit en liga som jag haft som mål att få spela i och att nu få göra det känns fantastiskt roligt. Det är skoj att man som 29-åring kan ta det här klivet. Bättre sent än aldrig. Samtidigt har jag inte varit i svensk hockey allt för länge. Det här är ju min andra säsong på seniornivå, så det är inte så att jag gått och väntat på den här chansen i tio år, men det har varit en lång resa. Det visar att det finns olika vägar man kan ta, säger Eriksson.

På meritlistan har Hampus Eriksson spel i den amerikanska collegeligan.

Foto: Bruce Kluckhohn/AP/Alamy

”Det här en chans jag måste ta”

Kontraktet med HV71 sträcker sig säsongen ut.

– Det känns väldigt bra. Det är en klassisk förening i svensk hockey, så det känns otroligt bra att få försöka göra lite avtryck och vara med och hjälpa laget att vinna matcher, säger Eriksson.

– Det kändes kul att de hörde av sig och det är ett kvitto på att man gjort något bra.

Samtidigt medger Eriksson att det inte bara varit positiva och glada känslor under de intensiva dagarna som 29-åringen har bakom sig. Att lämna Nybro mitt under pågående säsong är tufft, konstaterar han.

– Man har börjat komma alla grabbar, tränarna och folk runt föreningen väldigt nära, så det är klart att det är jobbigt. Sedan måste jag säga att Nybro har gjort ett jäkligt bra jobb sedan jag kom dit. De tog hand om mig från dag ett och det är en väldigt familjär och proffsig förening på alla sätt och vis. Det känns så klart både och att lämna nu mitt under säsongen, men samtidigt är det här en chans jag måste ta, säger Eriksson som emellertid kan trösta sig med att hans övergång inbringar ett sexsiffrigt belopp till Nybro, som kämpar hårt med ekonomin för att undvika ett kontrollår:

– Precis, det är väl åtminstone något positivt med det hela.

Hampus Eriksson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Senaste SHL-matchen: Sista omgången 2014/15

Debuten i HV71-tröjan väntas ske i bortamatchen mot Färjestad på torsdag. Det blir hans första framträdande i SHL på över tio år, då senaste – och enda – gången han fått speltid i SHL var med Brynäs under den avslutande grundserieomgången säsongen 2014/15.

– Det ska bli spännande. Jag längtar till på torsdag och att man ska få känna på det direkt, säger han.

HV71 har haft en utmanande inledning på säsongen och ligger precis ovanför kvalstrecket i SHL, på samma poäng som Linköping (22) som ligger under kvalstrecket.

– Jag ska spela mitt spel. Jag är en storvuxen center som är bra på att vinna närkamper och puckar vid sargen. Samtidigt vill jag göra mina lagkamrater bättre och vara en bra och stabil spelare över hela banan, säger Eriksson.

Source: Hampus Eriksson @ Elite Prospects