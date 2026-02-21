Jätteraset – HV71 utbuade på hemmaplan: ”Pinsamt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Fyra mål insläppta på drygt tre minuter. HV71 hamnade i fritt fall när Frölunda kom på besök under lördagen.

– Det är andra säsongen nu där man pendlar för mycket, säger TV4:s Almen Bibic.

HV71 föll ihop totalt i andra perioden mot Frölunda. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Vid återstarten, i mötet mot Rögle, var HV71 åtta sekunder ifrån att klättra upp på säker mark när 3–3 kom. Idag, när serieledande Frölunda kom på besök, stod man för ett jätteras.

Oskar Stål-Lyrenäs hade svarat efter 1–0 från bortalaget tidigt i andra perioden, men därefter smälldes puckarna in bakom Felix Sandström. Högberg, Weissbach, Lasu och Stenberg fick alla jubla och plötsligt var 1–5 ett faktum. Fyra mål på tre minuter och nio sekunder.

– Anton Blomqvist undrar, är det möjligt? Vad är det jag ser? säger TV4:s kommentator Åke Unger innan Almen Bibic fortsätter.

– Det är fritt fall. Det här är HV71:s stora problem. Det är att lägstanivån är alldeles för låg när man faller i matcherna. Det är andra säsongen nu där man pendlar för mycket. Första perioden är man där, men när man faller nu, det ska inte se ut så här.

Blomqvist: ”Vi ger i princip bort fem mål”

Hemmalaget tog time out efter 1–5 och blev sedan utbuade av sin egna publik vid paus-signalen. Därefter fick Stål-Lyrenäs på sig TV4:s headset.

– Det är pinsamt dåligt. Jag vet inte hur många frilägen, två mot ett, tre mot två, de har. Vi hjälper inte Felix alls.

– Jag vet inte. Vi har snackat hur mycket som helst om hur noga vi ska var med linjerna, men ändå gör vi det inte. Det är under all kritik, fortsätter han om anledningen.

Till tredje perioden byttes sedan Lassi Lehtinen in i målet.

– Det blir ju väldigt jobbigt. Känslorna far lite här och var, och man försöker samla ihop sig och göra något vettigt av det. Det var en tuff andra period, säger tränaren Anton Blomqvist och fortsätter om sin time out.

– Jag kanske borde tagit den tidigare, men hoppades någonstans att vi skulle hitta in i det. Någonstans är det en ganska jämn match ändå, tills det börjar rinna iväg. Vi ger i princip bort fem mål, då blir det jobbigt.

”Blomman” menar även att målvaktsbytet inte hade något att göra med Sandströms prestation.

