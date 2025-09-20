HV71:s mardrömsstart på säsongen fortsätter.

Mot Malmö tappade HV en 2-1-ledning till förlust 3-2 och de har fortfarande noll poäng efter fyra matcher.

– Jag tycker att vi gör vissa saker bra i dag men uppenbarligen räcker det inte, säger Anton Blomqvist till TV4.

Anton Blomqvist och HV71 har en hel del att fundera kring. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Malmö och HV71 är två lag som båda har inlett den nya SHL-säsongen tungt. Malmö förlorade med hela 5-0 och 6-2 i sina två första matcher innan de lyckades plocka två poäng mot Leksand trots att de låg under med 3-0 tidigt. HV71 däremot hade förlorat alla sina tre första matcher och stod kvar på noll poäng. I kväll skulle alltså något av lagen få chansen till att bryta på trenden.

Första perioden präglades av utvisningar men blev mållös. Först efter att halva mittperioden var spelad spräcktes nollan i matchen. HV71 fick till slut utdelning i powerplay och Aleksi Heponiemi sköt sitt första mål i HV-tröjan för att ge bortalaget ledningen. Men glädjen blev inte långvarig utan Malmö kvitterade snabbt. Lagkaptenen Fredrik Händemark, som spelar sin 500:e match för Malmö Redhawks under kvällen, klev fram och satte 1-1-målet efter att ha snappat upp en lös puck.

Malmö vände och vann mot HV71

I slutet av andra perioden tog HV dock tillbaka ledningen. Kritiserade Mattias Tedenby var tillbaka i laget och gjorde sin första match för säsongen. Då kombinerade han tillsammans med Axel Rindell för att spela fram till Isac Brännström som kunde sätta 1-2 i ett öppet mål. När tredje perioden började kom sedan Malmö ut med en väldans fart och fick snabb utdelning. Petter Vesterheim höll sig framme och styrde in 2-2 med sitt första mål i Malmö. Bara två minuter senare kom även 3-2 till hemmalaget genom Carl Persson som skickade in en retur bakom HV-målvakten Lassi Lehtinen.

1-2 hade blivit 3-2 på bara två minuter och HV71:s tränare Anton Blomqvist tillkallade en timeout för att samla sitt lag. HV började sedan kraftsamla för att jaga efter en kvittering. Men Malmö var heta och det var närmare 4-2 än 3-3 flera gånger innan HV71 på allvar inledde sin offensiv. Men HV lyckades inte skapa mycket i slutet av matchen utan i stället kunde Malmö hålla undan för att vinna med 3-2.

Anton Blomqvist: ”Det är en tuff inledning”

HV71 har därmed fortfarande inte vunnit i Malmö Arena sedan 2015.

– Det är givetvis en besvikelse. Jag gillar inte hur vi hanterar tredje perioden inledningsvis. Vi börjar sprätta puckar och kommer inte ner djupt och hjälper varandra. När de får sitt första mål blir vi lite skakiga och hittar inte riktigt in i det igen, säger Anton Blomqvist till TV4.

Precis som förra säsongen har HV71 nu inlett säsongen med fyra raka förluster.

– Jag försöker att separera det där. Det är en ny säsong i år, sedan förstår jag givetvis att man drar de liknelserna. Det är en tuff inledning här poängmässigt. Jag tycker att vi gör vissa saker bra i dag men uppenbarligen räcker det inte, säger Blomqvist.

Malmö Redhawks tar därmed sin första trepoängare den här säsongen. Men för HV71 är det alltså fortsatt tungt. De har förlorat alla de fyra första matcherna och står fortsatt kvar på noll poäng. Avståndet upp till säker mark har redan blivit fyra poäng.

Malmö – HV71 3–2 (0-0,1-2,2-0)

Malmö: Fredrik Händemark, Petter Vesterheim, Carl Persson.

HV71: Aleksi Heponiemi, Isac Brännström.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects