HV71:s fördel (?) i kvalet: ”Det hjälper oss absolut”

HV71 ska kvala i SHL för tredje året i rad. Där ställs de mot Leksand som kvalar för första gången med det nya upplägget.

Kan HV:s kvalrutin då innebära en fördel i ångestmötet?

– Jag tror att det är till vår fördel att vi har spelare som har varit med och spelat kval förut, säger Mattias Tedenby.

– Jag känner mig betydligt lugnare än vad jag gjorde för tolv månader sedan, säger tränaren Anton Blomqvist.

Kan HV71:s rutin vara en fördel inför SHL-kvalet mot Leksand?

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I morgon är det dags för SHL-kvalet som avgör vilket lag som säkrar kontraktet och vilket lag som får börja om i HockeyAllsvenskan. I år är det HV71 som ställs mot Leksand i kampen om att hålla sig kvar i högsta ligan.

För HV71 är det tredje året i rad som laget tvingas kvala i SHL. Tränaren Anton Blomqvist menar att läget är väl förberedda inför den stundande serien mot Leksand.

– Nu tror jag känslan är bra utifrån hur situationen är. Det är ingen situation som vi vill vara i men när det blev definitivt klart där efter matchen mot Färjestad, då kan man gå och tjura och fundera lite. Alla ställer sig de här frågorna kring, ”hur kan det hända?” ”Vad är det som gör att vi är här igen?” De känslorna har vi pratat om och jag tycker att vi har landat ner i dem. Jag tycker vi har hittat ett lugn här de sista två matcherna som jag kanske inte riktigt har sett på ett tag. Jag tycker att vi är redo att köra, säger Blomqvist till hockeysverige.se efter en träning i Husqvarna Garden.

Leksand vann när lagen möttes senast, förra lördagen, och gick då förbi HV71 i tabellen. I de två sista grundseriematcherna vann HV dock mot både Växjö och Brynäs medan Leksand förlorade 2-7 och 2-6 borta mot Malmö och Rögle. HV passerade därmed Leksand igen för att säkra hemmaplansfördel i kvalet.

Kan det innebära att ni går in med en mer positiv känsla till kvalet?

– Jag tror så här, det är aldrig dåligt att vinna hockeymatcher. Framför allt fanns det ändå ganska mycket att spela om, i omgång 51 och 52, både för Leksand och HV. Jag är glad att vi kom ut på rätt sida där och spelade till oss den hemmaplansfördelen, säger Anton Blomqvist.

Mattias Tedenby: ”Det gäller att hålla sig lugn”

HV71-profilen Mattias Tedenby instämmer också med sin tränare och menar att det finns en positivitet inom gruppen inför kvalet.

– Känslan är bra. Vi har pratat om en del grejer som blir viktiga och vi har ett par bra dagar här innan det kör igång på onsdag, säger Tedenby och fortsätter:

– Försvarsspelet har blivit bättre och det är någonting som vi måste fortsätta bygga på och tro på. Offensivt så vet vi om att vi är effektiva. Det gäller att ha tålamod i det vi håller på med, och inte ”rusha” massa grejer utan ta det lugnt och när vi får lägena så sätter vi dit dem.

För HV71 är detta tredje året i rad som laget hamnar under strecket och tvingas kvala för att hålla sig kvar i SHL. 2024 vann HV med 4-3 i matcher mot Oskarshamn och förra året blev det 4-2 i matcher till HV71 mot MoDo. Mattias Tedenby har varit med vid båda de tidigare kvalvinsterna och vid det här laget vet han sannerligen vad som krävs för att gå segrande ur en sådan här serie.

Vad har du tagit med dig från de tidigare kvalen?

– Det är väl lite allt möjligt, framför allt att behålla lugnet. Det är mycket som står på spel där ute så det gäller att hålla sig lugn, säger Mattias Tedenby.

Vad blir viktigast för er om ni ska vinna fyra matcher och säkra SHL-kontraktet?

– Det är ju att ge allt som vi kan här nu och göra det vi har pratat om, både försvarsmässigt, anfallsmässigt och i mittzon. Om vi kan göra det, då har vi alla möjligheter att vinna.

Har HV71 en fördel i kvalet mot Leksand?

HV71 har med andra ord samlat på sig en hel del rutin från de här situationerna, något som nämns som en nyckel inför kvalet. Samtidigt som HV gör sig redo för ett tredje kval i rad ska Leksand kvala för första gången i det nya formatet som introducerades inför säsongen 2020/21.

Mattias Tedenby tror också att HV kan ha en fördel av att ha varit i liknande lägen tidigare år.

– Kanske det. Jag tror ändå att det finns någon fördel i att vi har spelare som har varit med förut om just sådana här kval. Det kan hjälpa oss, absolut.

Anton Blomqvist vittnar också om att rutinen kan hjälpa HV i detta avgörande läget.

– Jag vet inte om vi har en fördel men jag tror definitivt att ha en igenkänningsfaktor i situationen är positivt för vår del. Om det är en fördel gentemot dem vet jag inte. Det är ingen situation som någon vill vara i men har man varit i den tidigare så tror jag man kan ta med sig erfarenheter som på något sätt kan skapa ett lugn över situation, säger HV-tränaren.

På vilket sätt kan ni dra nytta av den här rutinen?

– Jag vet ju om att det här kommer att vara tuffa veckor mentalt för två lag och två föreningar på olika sätt i två städer där hockey betyder mycket. Man behöver hantera de känslorna för att fortfarande gå ut och kunna spela ett så bra spel som det går på isen. Någonstans i slutändan är det ju där som det avgörs. Jag känner mig betydligt lugnare än vad jag gjorde för tolv månader sedan. Sedan vad det på något sätt landar ner i, det får vi se, men det är skönt att känna det lugnet.

Anton Blomqvist: ”Det tror jag blir avgörande”

HV71 och Leksand stannade båda på 59 poäng i SHL efter 52 omgångar och endast målskillnad gjorde att HV kom på 13:e plats medan Leksand slutade sist. Det har också varit jämnt när lagen har mötts under säsongen, med ett undantag, där de båda lagen har vunnit sina hemmamatcher när lagen har mötts. Nere i Småland vann HV71 med 2-1 i september och med hela 5-0 i november. Uppe i Dalarna har dock Leksand vunnit med 5-4 i januari samt med 4-3 när lagen senast möttes i början av mars.

Ni måste ju ha varit ganska inställda på att ni hade kunnat få möta Leksand, hur ser du på det motståndet?

– Det är ett bra lag. Jag har stor respekt för Johan (Hedberg, huvudtränare i Leksand) som jag har mött i många år nu. Det är en duktig coach och de har två bra målvakter. Vi kommer att möta ett bra lag men vi vet också vilken kapacitet som vi besitter, säger Anton Blomqvist.

Vad blir nycklarna för att ni ska kunna vinna kvalet?

– Återigen handlar det väl om vilket lag som kan hålla sig till sitt spel bäst, men samtidigt också göra några få korrigeringar baserat på motståndarnas styrkor. Det tror jag blir avgörande. Sedan är det alltid så här när det kommer ner till en bäst av sju-serie att målvaktsspelet kommer att vara viktigt samt powerplay, boxplay och disciplinen. Det finns egentligen inget nytt där utan de grejerna behöver man vinna.

Den första kvalmatchen mellan HV71 och Leksand spelas i Husqvarna Garden i morgon, onsdag, med start 19:00.

