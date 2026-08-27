HV71 föll - trots storspel från Liv

Rögle straffade HV71. Foto: Bildbyrån

Herman Liv imponerade i sin första match för HV71 när man besegrade Djurgården på straffar med 2-1 förra veckan. Idag var Liv tillbaka i HV-målet när laget mötte Rögle BK i Halmstad arena.

En match som Ängelholmslaget i långa stunder dominerade, och tog också ledningen med 1-0 16 minuter in matchen när Filip Johansson kunde stöta in en retur bakom Herman Liv.

Herman Liv imponerad igen

I inledningen av den andra perioden kunde Riley Woods kvittera för HV. Spelmässigt var det dock Rögle som fortsatte ha initiativet, och Jönköpings-laget kunde tacka Herman Liv för att det målmässigt var lika på ett efter 40 minuter

-- Det är Inte tillräckligt bra. Rögle sköljer över oss. Vi kan tacka Herman att det står 1-1, sa Lukas Stål Lyrenäs i Aftonbladets sändning iden andra periodpausen.

I den tredje perioden kunde HV71 jämna ut spelet och efter bara ett par minuter göra 2-1 genom Viktor Laz. HV såg länge ut att gå mot en tredje raka seger på försäsongen. Då klev Anton Bengtsson fram för skåningarna och kvitterade med knappt två minuter kvar att spela.

Övertidsperioden blev sedan mållös. I straffläggningen kunde sedan Anton Bengtsson och Linus Sandin sätta varsin straff, medan Riley Woods blev enda målskytt för HV och Rögle avgick med segern, 3-2.

HV71 - Rögle 2-3 efter straffar (0-1, 1-0, 1-1)

HV71: Riley Woods, Viktor Laz

Rögle: Filip Johansson, Anton Bengtsson, Linus Sandin.