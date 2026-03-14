HV71 får hemmafördel i kvalet – efter övertidsdrama

Efter en seger borta mot Brynäs springer HV71 om Leksand i tabellen – och får hemmafördel i SHL-kvalet. Det eftersom masarna samtidigt förlorade borta mot Rögle.

– Vi kom hit för att vinna och ta hemmaplansfördelen, så det är klart vi är glada, säger HV-tränaren Anton Blomqvist.

Anton Blomqvist om HV:s säkrade seger mot Brynäs.

GÄVLE/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 var spelmässigt underlägsna Brynäs men Felix Sandström stod på huvudet samtidigt som de var hypereffektiva framåt. Justin Kloos gjorde 1-0 på deras första skott på mål. Brynäs kvitterade förvisso innan den första perioden var slut innan Axel Andersson.

Men i den andra fortsatte HV71 att få utdelning.

Martin Johnsen gjorde 2-1 på straff och Axel Rindell skickade sedan in 3-1-målet. Det stod sig hela vägen in i den tredje perioden. Där började ett massivt Brynästryck – men hemmalaget fick inte hål på Sandström.

Samtidigt hade Rögle en bekväm ledning på Leksand där ställningen var 6-2 vid samma tidpunkt. I och med att det skiljde två poäng mellan lagen inför gick HV71 då om Leksand och upp på 13:e-platsen.

Det blev dock riktigt spännande i den tredje perioden när Brynäs gick ikapp till 3-3 och tvingade fram en förlängning. Där och då hade HV återigen tappat 13:e-platsen. Men Lukas Rousek avgjorde i förlängningen och skickade återigen sitt lag förbi Leksand. Lagen slutar nu på samma poäng – men där HV hamnar på plats 13 tack vare målskillnad.

HV71 vann mot Brynäs

Något som förstås gladde tränaren Anton Blomqvist.

– Vi kommer upp med ett mål: Att vinna och få hemmaplansfördel. Så vi är givetvis glada.

– Det var en viktig seger för oss inför vad som komma skall.

Hur mycket hade ni koll på vad som krävdes från ert håll?

– Vi hade full koll. Vi hade en snäcka i båset där vi uppdateras på vad som hände i Ängelholm.

Men det var nära att HV sjabblade bort det gyllene läget i tredje perioden. Ett till Brynäsmål hade cementerat Blomqvists gäng på jumboplatsen. Då hade istället Leksand fått hemmaplansfördelen.

– Jag hade önskat att jag kunde säga att vi kontrollerar tredje perioden och bara spelar hem det, men så är det inte. Brynäs är betydligt bättre och sköljer över oss. Det är vårt boxplay och vårt målvaktsspel som håller oss kvar i matchen.

Kvalet börjat på onsdag i Jönköping.

Så spelas SHL-kvalet

18 mars: HV71 – Leksand

20 mars: HV71 – Leksand

22 mars: Leksand – HV71

24 mars: Leksand HV71

ev 27 mars: HV71 – Leksand

ev 29 mars: Leksand – HV71

ev 31 mars: HV71 – Leksand

Förutsättningarna är enkla: Först till fyra segrar där vinnaren spelar i SHL nästa säsong samtidigt som förloraren åker ner till Hockeyallsvenskan. HV71 har vunnit kvalet två år i rad mot Oskarshamn respektive MoDo.