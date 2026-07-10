HV71 bryter med talangen: "Behöver speltid"

Oscar Davidsson lämnar HV71. Foto: Bildbyrån.

Oscar Davidsson hade kontrakt med HV71 även kommande säsong. Men nu har parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

– Oscar behöver kontinuerlig speltid för att fortsätta ta nästa steg i sin utveckling. Därför är det här en bra lösning för båda parter, säger sportchef Johan Hult till klubbens hemsida .

Oscar Davidsson, född 2006, debuterade i SHL redan säsongen 24/25. Han gjorde förra säsongen 15 matcher i högstaligan men gjorde också 30 matcher för Vimmerby HC i Hockeyallsvenskan. Där blev det ett mål. Davidsson spelade också tolv poäng för HV71:s J20-lag, där han som lagkapten snittade en dryg poäng per match. Han spelade också tre landskamper för Juniorkronorna och gjorde på dessa ett mål.

Någon ny klubbadress är ännu inte officiell.