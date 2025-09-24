Linköping är inte det enda laget som går tungt – även HV71 har fått krisstämpel. De har inte lyckats ta en enda poäng under säsongsinledningen och supportrar har börjat ifrågasätta Anton Blomqvists förmåga i båset.

– Jag är otroligt trygg med alla medarbetare vi har runt laget, säger general manager Björn Liljander till Jönköpings-Posten.

Björn Liljander och Anton Blomqvist. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Det stormar runt HV71. Laget har inte lyckats plocka en enda poäng under de inledande fyra SHL-matcherna, och kritik mot huvudtränare Anton Blomqvist har redan börjat florera i sociala medier.

HV71:s general manager Björn Liljander känner sig dock säker med Blomqvist bakom rodret.

– Jag gillar Anton starkt, han gör ett fantastiskt arbete och vi jobbar otroligt bra i ett team tillsammans. Jag är ytterst ansvarig för verksamheten och för det som händer på isen, jag tycker att vi gör ett bra arbete och jag är otroligt trygg med alla medarbetare vi har runt laget, säger Björn Liljander till Jönköpings-Posten.

”Tror inte på hokuspokus”

Det har inte gått spikrakt framåt för HV71 sedan återkomsten till SHL 2022. Första säsongen placerade sig laget i ingemansland och de två följande säsongerna har de klarat sig från nedflyttning i negativt kval. Inför säsongen har Jönköpings-laget ändrat om mycket i truppen, och Björn Liljander pekar på att vägen mot framgång är lång.

– Jag tror inte på hokuspokus och quick fix och är övertygad om att om man ska vara framgångsrik över tid så behöver man också jobba över tid tillsammans. Då behöver man ha en trygg organisation, där man får tillåtelse att göra det. Det skapar i sin tur trygga ledare och trygga ledare skapar trygga spelare, säger Liljander.

HV71 möter Timrå på hemmaplan under torsdagskvällen.

