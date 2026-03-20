HV71:s plan – för att inte tappa kvalet: ”Får inte bli bekväma”

Förra året ledde MoDo men 2-0 i kvalet men tappade mot HV71 som vände och vann med 4-2 i matcher.

Nu har HV71 skaffat sig en 2-0-ledning i matcher, och ska försöka undvika att tappa på samma sätt som MoDo gjorde.

– Vi måste fortsätta vara ödmjuka, jag tycker att vi har haft lite tendenser att bli lite för bekväma efter några bra insatser tidigare, säger Hugo Pettersson.

HV71 är i ett bättre läge i årets kval jämfört med fjolåret. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två matcher. Två segrar.

HV71 har fått en nästintill perfekt start på SHL-kvalet mot Leksand, även om spelet inte alltid har varit felfritt. De har däremot satt sig i ett väldigt bra läge efter att ha vunnit med 2 -1 och 3-2 under de två första matcherna hemma i Husqvarna Garden. Lagets stjärnback Andreas Borgman menar dock att laget inte kan vara helt nöjda än.

– Vi har varit helt okej, tycker jag. Vi har fortfarande saker som vi kan göra bättre. Sedan kommer Leksand ut bra här i dag (läs i går) och de kommer ju också få chanser och lägen, såklart. Överlag i båda matcherna har vi ändå haft relativt bra kontroll på dem, säger Borgman efter gårdagens vinst.

Så ska HV71 lyckas vinna borta mot Leksand

HV71 och Leksand har mötts sex gånger under säsongen, i både grundserie och kval. Hemmalaget har då vunnit alla sex matcherna. Nyckeln, för båda lagen, för att kunna gå segrande ur serien kommer alltså bli att bryta den trenden och vinna på bortaplan.

Backen Hugo Fransson är högst medveten om situationen, när serien nu vänder upp för två matcher i Dalarna.

Vad behöver ni göra för att sno en match där uppe i Leksand?

– Vi ska spela på samma sätt som vi har gjort här hemma. Vi ska fortsätta på samma sätt, få ner pucken djupt på dem och skapa långa anfall. När vi gör det här spelar vi riktigt bra. Vi skapar ju otroligt mycket farliga lägen när vi tar pucken till deras kasse, och det är något som vi måste fortsätta med, svarar Fransson.

Hugo Fransson var med även i kvalet mot MoDo i fjol och vet vad som kommer att krävas utav HV71. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Planen: Inte tappa som MoDo gjorde

Nu är HV71 i exakt samma situation som MoDo var i under förra årets kvalspel. Då vann MoDo båda sina hemmamatcher för att inleda serien och de ledde därmed med 2-0 i matcher. När serien vände till Jönköping i fjol vann dock HV71 båda matcherna i Husqvarna Garden för att ta det till 2-2 och sedan vann HV ytterligare två matcher. 2-0 till MoDo slutade alltså i stället med 4-2 till HV71 som vände efter fyra raka segrar.

Nu behöver HV71 däremot undvika att tappa på samma sätt som MoDo gjorde i fjol.

– Det är ju precis som förra året att det är först till fyra. Vi behöver titta på saker som vi gör bra och försöka bygga vidare på det. Samtidigt behöver vi skruva till det, för det finns delar i vårt spel som behöver komma upp, säger tränaren Anton Blomqvist.

HV71 är däremot tydliga med att de hellre har en ledning med 2-0 i matcher, som i år, än att ligga under med 0-2 i matcher som situationen var förra året.

– Det är klart att det är en skönare känsla nu. Sedan måste vi fortsätta vara ödmjuka, jag tycker att vi har haft lite tendenser att bli lite för bekväma efter några bra insatser. Det gäller att vara glada för den här vinsten, ta nya tag och gå ut och köra igen nästa match, säger Hugo Pettersson inför att serien vänder till Leksand.

”Det viktiga blir att nollställa”

Det kan svänga fort i en bäst av sju-serie och Hugo Fransson menar att HV behöver ha fokus på nuet.

– Det viktiga för oss nu blir att nollställa. Varje match är otroligt viktig och vi ska vinna en match fyra gånger. Det är det som vi siktar på, att nollställa nu och ta nästa match på söndag. Det blir viktigt att nollställa och ladda om, säger Fransson.

Backgiganten Andreas Borgman har också planen klar för sig inför de kommande bortamatcherna i Leksand

– Man försöker bara ta en dag i taget. Vi ska återhämta oss, träna, ladda om och sedan tar vi nästa match när den kommer. Vi ska väl kolla igenom lite vad vi kan göra bättre. Sedan ska vi upp dit och försöka göra en bra match igen, säger Borgman.

Match tre i SHL-kvalet spelas i Leksand under söndagen med start 18:30.

Source: HV71 @ Elite Prospects