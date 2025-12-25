HV lånar dubbelt från Mora

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 fortsätter låna från HockeyAllsvenskan. Nu plockar de in två spelare från Mora.

Arvid Degerstedt och Gustav Olhaver lånas in.

Foto: Bildbyrån.

Både Eddie Levin och Hampus Karlsson lånades in till HV71:s match mot Djurgården förra veckan. Nu vände de återigen sig till HockeyAllsvenskan för att fylla ut truppen.

Till fredagens match mot Örebro ansluter Arvid Degerstedt och Gustav Olhaver från Mora, skriver HV71 på sin hemsida. Gustav Olhaver var inlånad till HV71 en match säsongen 2023/2024 (även då på annandagen) men för Arvid Degerstedt väntar SHL-debut under morgondagen.

Degerstedt har hittills noterats för 23 poäng (8+15) på 29 matcher med Mora i HockeyAllsvenskan och Olhaver för sju poäng (3+4) på 22 matcher.

Lånet gäller bara för fredagens match.

