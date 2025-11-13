Lättnad i HV71 – vann svängiga rivalmötet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV 71 vann med 5–4 mot Växjö

Lukas Rousek matchvinnare för HV 71

Seger nummer 6 för HV 71

Det blev dramatiskt när HV 71 vann mot Växjö i SHL på torsdagen. Laget vann med 5–4 (2–0, 0–1, 3–3) hemma i Husqvarna Garden.

Leksand nästa för HV 71

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Växjö reducerade till 2–1 redan efter efter 3.00 i andra perioden genom Leo Sahlin Wallenius på pass av Lucas Elvenes och Dennis Rasmussen. Reid Gardiner och Brogan Rafferty låg sen bakom vändningen till 2–3 för Växjö.

HV 71 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Karl Henriksson reducerade dock för Växjö med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Växjös Lucas Elvenes hade tre assists och Joel Persson hade tre assists.

Det här var HV 71:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös tredje uddamålsförlust.

För HV 71 gör resultatet att man nu är sist i serien medan Växjö är på femte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter HV 71 Leksand i Husqvarna Garden 15.15. Växjö tar sig an Rögle hemma 18.00.

HV 71–Växjö 5–4 (2–0, 0–1, 3–3)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (8.00) Mattias Tedenby, 2–0 (19.02) Joona Luoto (Lukas Rousek, Riley Woods).

Andra perioden: 2–1 (23.00) Leo Sahlin Wallenius (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen).

Tredje perioden: 2–2 (44.29) Brogan Rafferty (Joel Persson, Lucas Elvenes), 2–3 (49.55) Reid Gardiner (Dennis Rasmussen, Joel Persson), 3–3 (50.36) Jonathan Ang (Justin Glenn Kloos), 4–3 (52.57) Riley Woods (Niklas Hansson), 5–3 (58.36) Lukas Rousek (Niklas Hansson, Santeri Hatakka), 5–4 (59.32) Karl Henriksson (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Växjö: 2-1-2

Nästa match:

HV 71: Leksands IF, hemma, 15 november

Växjö: Rögle BK, hemma, 15 november