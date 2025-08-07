Huvudbry för Frölunda-tränaren: ”Alla kan inte lira”

De går in i nästa säsong med 17 forwards under kontrakt.

Nye huvudtränaren Robert Ohlsson berättar hur Frölunda tänker kring det.

– I och med att Linus Weissbach inte är med förrän i november och Gustav Rydahl är en bonus så får vi se hur det går, säger han till Göteborgs-Posten.

Robert Ohlsson i träning med Frölunda under försäsongen.

Foto: BILDBYRÅN

Frölunda tar nya tag under Robert Ohlsson till hösten. En spännande rekrytering av den svenska mästartränaren från 2024 som skapar förväntningar på klubben.

Lämnat klubben har Roger Rönnberg gjort.

Men skadeproblemen på forwardssidan har inte försvunnit för det. I stället är både Gustav Rydahl och Linus Weissbach tveksamma till spel en bit in i hösten, i bästa fall.

Totalt har man byggt upp en forwardsuppsättning på totalt 17 man, så ersättare saknas i vart fall inte.

”Är svårt att säga det”

I en intervju med Göteborgs-Posten ger Wiktor Nilsson sin bild av konkurrenssituationen. En forward som kan hamna åt sidan om man ska tro tidningen.

– Det är klart att det är mycket forwards. Men jag tror att det kommer någonting positivt av det också. Det blir en konkurrenssituation där alla vill vara med och spela. Och jag tror att det kommer göra träningarna ännu bättre där vi tävlar mycket, säger han.

Wiktor Nilsson gjorde bara sex poäng på 32 matcher förra säsongen, och speltiden var skral.

Wiktor Nilsson i Frölunda-tröjan.

Foto: BILDBYRÅN

Tränare Ohlsson fyller i.

– Men i och med att Linus Weissbach inte är med förrän i november och Gustav Rydahl är en bonus så får vi se hur det går, säger han och fortsätter.

– Med det sagt är det svårt att säga att vår forwardsnumerär kommer vara 17 spelare. Men det kan ju bli en sådan situation. Och då kan inte alla lira och det är ju inte riktigt optimalt, säger han.