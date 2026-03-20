HV-hjältens hyllning: ”Helt magiskt – får rysningar”

Hugo Pettersson klev fram med två mål i HV71:s nya kvalvinst mot Leksand.

Efteråt hyllar han publiken i Husqvarna Garden.

– Det är en otrolig stämning, när man kommer ut på introt så får man ju rysningar, säger Pettersson.

Hugo Pettersson menar att HV71 hjälptes av publiken i andra raka HV-segern. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 vinner för andra kvalmatchen i rad. 2-1 i onsdags följdes upp av 3-2 under fredagskvällen.

Nu har laget kopplat greppet om SHL-kvalet mot Leksand med 2-0 i matcher. I båda hemmamatcherna har publiken i Husqvarna Garden verkligen slutit upp kring laget. Kvällens hjälte, tvåmålsskytten Hugo Pettersson hyllar stämningen i arenan efter kvällens vinst.

– När man kommer ut på introt så får man ju rysningar. Vi känner alla att det eldar på lite extra i bröstkorgen. Det kändes som att de flesta i laget hade den känslan också. Under matchen tycker jag att de eldade på oss rätt bra också, efter att vi hade haft några tyngre perioder i matchen. De fångade in oss där och fortsatte heja på oss. Det var en riktigt otrolig stämning här, säger ”HP”.

HV71 hyllar publiken: ”Helt magiskt”

Även backen Hugo Fransson stämmer in i hyllningarna.

– Det är helt magiskt. Vi kanske inte har förtjänat dem under säsongens gång, men det är fullsatt nästan hela tiden och de bidrar till en magisk stämning. Stor eloge till dem, säger Fransson.

Andreas Borgman sköt det som senare skulle bli det matchavgörande målet och tackar också hemmastödet i Husqvarna Garden.

– De har varit helt otroliga i båda de här hemmamatcherna. Det är så sjukt skönt att ha de bakom oss, speciellt i sådana här viktiga matcher. All eloge till dem, det är helt otroligt, säger Borgman.

Nu vänder dock serien upp till Dalarna där två hemmamatcher för Leksand väntar. Det återstår att se om Leksand kan utnyttja sina hemmamatcher på samma sätt som HV71 har gjort för att kvittera serien.

Source: Hugo Pettersson @ Elite Prospects