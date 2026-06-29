Bryter med Frölunda - målvaktslöftets oväntade klubbval

Hugo Laring flyttar till Kanada. Foto: Bildbyrån.

Målvaktstalangen Hugo Laring skrev våren 2025 på ett tvåårskontrakt med Frölunda HC.

– - Hugo är en spännande målvaktstalang som vi vill jobba vidare med. Kommande säsong tillhör han J20 och därefter flyttar han in till A-laget, sade Frölundas sportchef Fredrik Sjöström då.

Men redan efter en säsong står det nu klart att 20-åringen kommer lämna klubben. Den juniorlandslagsmeriterade 06:an är istället klar för en flytt till Nordamerika.

Hugo Laring till BCHL

Han kommer spela för Nanaimo Clippers i British Columbia Hockey League, BCHL. En kanadensisk juniorliga som inte ingår i Canadien Hockey League, som utgörs av OHL, WHL och QMJHL. Förra säsongen spelade totalt 13 svenskar i ligan.

– Hugo ansluter till oss från ett av världens bästa utvecklingsprogram och har representerat Sverige på internationell nivå vid flera tillfällen. Han är en smart målvakt som läser spelet väl och utmanar skyttarna, och han kommer att vara en betydande tillgång för vårt program, säger Colin Birkas, huvudtränare och general manager för Nanaimo Clippers.

Förra säsongen spelade Laring 23 matcher för Frölundas J20-lag, två matcher för Vimmerby HC i Hockeyallsvenskan samt en match för Kungälv i Hockeyettan.