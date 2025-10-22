Det har nu gått två veckor sedan blodet forsade ner från ögat på Hugo Gustafsson. Nu ger Växjö-forwarden en uppdatering en uppdatering – inför sin operation.

– Det känns som jag är i trygga händer, men det är klart att jag är lite nervös inför operationen och vad som ska hända efter, säger han till Smålandsposten.

Hugo Gustafsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i mitten av andra perioden i mötet med Växjö, 9 oktober, som Leon Bristedts klubba kom upp i ansiktet på Hugo Gustafsson. Blodet forsade ut ur ögat och oron kring forwardens framtida syn var stor.



– Det viktigaste är att han klarar synen, men det kan man inte slå fast just nu, sade pappa Fredrik till LT kort därefter.



Nu, två veckor efter den otäcka händelsen, öppnar huvudpersonen själv upp för Smålandsposten.



– Det var smärta och oro blandat, men framförallt smärta. Sen när jag väl kom in i omklädningsrummet och kunde öppna ögat och kände att jag inte såg någonting kom det en oro ganska direkt. Det var läskigt, säger han till tidningen.

Oron: ”Jag ser bara suddigt”

Gustafsson berättar att han inte klandrar Bristedt för vad som hände, och fortsätter berätta hur han åkte ambulans till lasarettet i Helsingborg, sov över, och sedan skickades vidare till Lund. De första dagarna var ögat rejält svullet, vilket även stoppade en operation direkt efter händelsen. Ingreppet kommer istället att ske i nästa vecka.



Just nu tränar 25-åringen på så gott han kan, utan att höja pulsen och trycket i ögat för mycket.



– Jag kan se ljuset, men inga detaljer. Jag ser inte om någon håller upp några fingrar mitt framför mig, berättar han för Smålandsposten och fortsätter:

– Jag ser bara suddigt på höger öga just nu. Så det är därför de måste operera. Det känns som jag är i trygga händer, men det är klart att jag är lite nervös inför operationen och vad som ska hända efter.



Anledningen till att en operaton krävs är att linsen hoppat ur.

Source: Hugo Gustafsson @ Elite Prospects