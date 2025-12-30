Tunga beskedet: ”Kommer nog aldrig mer kunna se ordentligt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Gustafsson har inte spelat sedan den allvarliga ögonskadan han ådrog sig mot Rögle för snart tre månader sedan.

För Expressen berättar 25-åringen att han förmodligen inte kommer att återfå full syn på det skadade ögat.

– Det går inte att operera. Så jag kommer nog aldrig mer kunna se ordentligt, säger han.

Hugo Gustafsson.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Det var i SHL-matchen mot Rögle den 9 oktober som Hugo Gustafsson träffades av Leon Bristedts klubbspets i ögat.

Skadan var så pass allvarlig att han tvingades till operation och sedan dess har Växjö-spelaren inte kunnat spela någon match. Han uppskattar själv sitt synbortfall till 80 procent på högerögat – och så kommer det av allt att döma fortsätta att vara för 25-åringen.

– Nej, det lutar åt det. De har sett att syncellerna och nerverna är så pass skadade och det går inte att göra något åt det. Det går inte att operera. Så jag kommer nog aldrig mer kunna se ordentligt, säger Gustafsson till Expressen.

Är tillbaka på isen igen

Tiden efter skadan har varit jobbig för Gustafsson, som enligt honom själv inte riktigt kunde klara sig själv under de första veckorna efter skadan.

– Jag hade aldrig kunnat ta mig igenom det här utan dem. Framför allt i början betydde det mycket för mig att de var här på plats och jag hade dem att hänga med. Jag hade inte fixat det annars, säger han.

För ett par veckor sedan började Gustafsson gå på is igen, men när det kan bli tal om en comeback är i nuläget oklart. Själv hoppas han vara tillbaka i spel den här säsongen.

– Ja, absolut. Det tror jag. Jag har inte gett upp den här säsongen. Men det kommer ta tid för mig att vänja mig, säger Gustafsson.

Source: Hugo Gustafsson @ Elite Prospects