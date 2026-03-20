Anklagas för att filma – slår tillbaka: ”Rakt i ansiktet”

Hugo Fransson och Tinus Luc Koblar håller inte med varandra om crosscheckingen. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 lyckades vinna även match två i SHL-kvalet mot Leksand. I första matchen blev det bara en utvisning på hela matchen. I kvällens drabbning var det däremot klart mer känslor hos de båda lagen, vilket också ledde till fler utvisningar.

En uppmärksammad situation som däremot inte ledde till någon utvisning kom i mitten av tredje perioden. Tinus Luc Koblar och Hugo Fransson är i en kamp framför HV-målet. Luc Koblars klubba träffar sedan högt upp på Fransson i gruffet mellan spelarna. Hugo Fransson reagerar direkt och tar sig för ansiktet.

Leksandsynglingen menar då att HV-backen överdriver situationen och filmar.

– Han slänger sig. Jag har inte så mycket att säga om det, säger Koblar till Expressen.

Hugo Fransson svarar Tinus Luc Koblar

– Jag känner att klubban är uppe på käken. Mycket mer mer än så finns det inte att säga på, säger Fransson till hockeysverige.se.

Den tar alltså i ansiktet, inte bröstet eller halsen?

– Ja, den tar rakt i ansiktet.

Hela HV71, både laget och publiken i arenan reagerade kraftigt över att det inte blev någon utvisning efter att Tinus Luc Koblars klubba träffat högt på Fransson.

Vad säger du om att du inte fick med dig utvisningen där?

– Domarna gör sitt jobb, jag gör mitt jobb. Jag kan inte fokusera på något annat än vad jag ska göra där ute. Det är bara att släppa och gå vidare, säger Hugo Fransson.

HV71 leder nu kvalet med 2-0 i matcher. Match tre spelas uppe i Leksand på söndag.

