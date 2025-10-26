Hugo Blixt i Djurgården anmäls till disciplinnämnden efter gårdagens match mot Leksand. Det efter att ha råkat träffa domaren med ett slag under ett gruff.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbybrån.

Det var på slutsignalen av Djurgårdens seger borta mot Leksand som det utbröt ett bråk. Flera spelare var inblandade och gästernas Hugo Blixt råkade, i ett försök att träffa en Leksandsspelare, slå till domaren.

Nu anmäls också backen till disciplinnämnden och riskerar avstängning.

”Jag fokuserar på Leksands spelare nr 33 och motar bort honom. Efter några sekunder kommer Djurgårdsspelaren nr 45 tillbaka mot Leksands spelare 33 bakom min rygg. Spelare nr 45 motar då ett slag över min vänstra axel mot Leksands spelare 33. Slaget träffar mig på axeln och på min vänstra kind,” säger linjedomare Rickard Nilsson i anmälan.

Hugo Blixt gjorde sin tredje match för säsongen och tilldelades även ett matchstraff på slutsignalen. Det återstår nu att se vad straffet blir men risken finns att han nu blir avstängd. Djurgården vann matchen med 3-1 och ligger just nu femma i SHL.