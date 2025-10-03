Prenumerera

Stockholmslag SHL.

Panelen: Behöver vi verkligen ett Stockholmslag i SHL?

Ronnie Rönnkvist
Djurgården är tillbaka i SHL medan AIK fortfarande spelar i HockeyAllsvenskan.
Hockeypanelen frågar sig om det verkligen behövs ett Stockholmslag i SHL – samt om avsaknaden av derbyna.

  • ”Den som säger något annat vet inte vad den pratar om”
  • ”Finns inga svenska ishockeymatcher som ens går att jämföra med ett Stockholmsderby”
  • ”Det skäms jag över som stockholmare”
  • ”Klubbarna måste verkligen sätta sig ner och lösa uppgiften”
  • ”Om det ska fungera med två Stockholmslag får man nog stänga ligan som i Finland”

