Panelen: Behöver vi verkligen ett Stockholmslag i SHL?
Följ HockeySverige på
Google news
Djurgården är tillbaka i SHL medan AIK fortfarande spelar i HockeyAllsvenskan.
Hockeypanelen frågar sig om det verkligen behövs ett Stockholmslag i SHL – samt om avsaknaden av derbyna.
- ”Den som säger något annat vet inte vad den pratar om”
- ”Finns inga svenska ishockeymatcher som ens går att jämföra med ett Stockholmsderby”
- ”Det skäms jag över som stockholmare”
- ”Klubbarna måste verkligen sätta sig ner och lösa uppgiften”
- ”Om det ska fungera med två Stockholmslag får man nog stänga ligan som i Finland”
Den här artikeln handlar om: