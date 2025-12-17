”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Herman Liv gör succé under utlåningen till Almtuna, men har utgående kontrakt med Örebro.

Nu uppger Nerikes Allehanda att talangen kan nobba en fortsättning i SHL-klubben.

Herman Liv kan lämna Örebro efter säsongen, enligt nya uppgifter. Foto: Bildbyrån (Montage)

2024 skrev Herman Liv sitt första A-lagskontrakt med Örebro men i fjol blev det inget spel i SHL. Inför årets säsong valde Örebro sedan att låna ut målvaktstalangen till Almtuna. Där har Liv sedan gjort succé med 91,1 i räddningsprocent och 2,45 GAA på 14 matcher vilket gör att han är med i toppen av målvaktsligan i HockeyAllsvenskan.

Efter säsongen löper också 19-åringens tvåårskontrakt med Örebro ut. Tidigare rapporter har gjort gällande att Örebro avsett att förlänga med Liv och lyfta upp honom till SHL nästa säsong. Men nu uppges JVM-målvakten och Örebro i stället vara långt ifrån en lösning.

Enligt Nerikes Allehanda går förhandlingarna trögt och i nuläget uppges Herman Liv nobba en fortsättning i Örebro.

– Signaler säger att Örebro har gått hårt på att försöka sajna upp Herman Liv men inte kommit i mål med det. Som jag har förstått det har det tagit stopp där, säger NA-reportern Lasse Wiström i podcasten ”Nedsläpp Örebro”.

Podcast-kollegan David Hellsing fyller sedan i:

– Örebro har sett Herman som sitt långtidsprojekt. Men som det ser ut just nu lyckas man inte knyta till sig honom inför framtiden, trots att man har försökt. Det är ett tungt slag för Örebro, säger Hellsing.

”Lätt att tro att HV71 är med i bilden”

I stället uppges Örebro utforska möjligheten att behålla samma målvaktspar med Jonas Arntzen och Jhonas Enroth även framöver. Enroth har just nu ett utgående kontrakt med Örebro och skulle i sådana fall behöva förlänga för att stanna i klubben. Arntzen däremot har ett långtidskontrakt som inte löper ut förrän 2029.

Var Herman Liv kommer att spela ifall han skulle lämna Örebro är i nuläget okänt. Men med tanke på hans framfart den här säsongen lär det inte saknas intresse. Bland annat moderklubben HV71 pekas ut som ett potentiellt alternativ.

– Det är ganska lätt att tro att HV71 är med i bilden där. Men det är säkert fler klubbar som är intresserade där, säger Lasse Wiström.

Herman Liv blev nyligen uttagen till Juniorkronornas JVM-trupp som en av tre målvakter. Han är just nu i Kanada som en del av förberedelserna inför mästerskapet.

Source: Herman Liv @ Elite Prospects