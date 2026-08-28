Herman Liv klev av under fredagens HV71-träning.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

Under försäsongen har Herman Liv visat att succén i Hockeyallsvenskan inte var någon engångsföreteelse. Det genom att nästintill rädda sitt HV71 både mot Djurgården och Rögle. Två matcher som båda slutat i strafförluster. Och med Olof Glifford borta under säsongsinledningen ser det också ut att vara nödvändigt, som stöd till Felix Sandström.

Det är också i och med detta som oron nu växer efter att många fått höra att JVM-hjälten tvingades avbryta fredagens ispass.

I en uppdatering från Jönköpings-Posten kommer dock lugnande besked från HV71:s naprapat Patrick Häggström, samt lagläkare Jonas Kalman. Det hela handlade endast om att Liv fått en puck mot halsen.

– Han fick en puck på sig, som letade sig igenom lite skydd. Han mår bra och det ska vara lugnt. Men det hade kunnat ta illa och då måste man kolla upp det, vilket vi gjorde, säger Häggström till JP.

– Han fick en puck mot halsen vilket ju kan vara lite otäckt. Togs därför av och undersöktes. Mår bra, så bara en säkerhetsåtgärd, skriver Kalman över sms.

Matchen mot Djurgården tidigare denna försäsong var 19-årige Herman Livs debut i HV71-tröjan. Samma tröja pappa Stefan Liv lyfte Le Mat-pokalen i vid tre tillfällen.