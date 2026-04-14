Hermans Livs fina nummergest – väljer att hylla föräldrarna

19-årige Herman Liv vänder hem till sin moderklubb HV71.

Han fick möjligheten att bära sin pappas pensionerade nummer, nu har han fattat ett beslut.

Han avstår nummer 1 på ryggen.

Herman Liv avstår hans pappas tröjnummer

Herman Liv fick dispens att bära att bära sin pappas pensionerade tröjnummer, siffran 1, i samband med sin återkomst i moderklubben HV71.

– Jag har inte funderat så mycket på det, men jag har alltid haft nummer 1 under min karriär och det numret betyder mycket för mig så jag är tacksam att möjligheten finns. Men jag får fundera ett tag och se vilket nummer jag landar i, sade han i en tidigare intervju med Expressen.

Trots möjligheten att få bära sin pappas nummer har Herman Liv fattat ett annat beslut. Istället väljer han att hylla sina föräldrar genom att ta tröjnummer 80, vilket är hans föräldrars födelseår.

Hans pappa, Stefan Liv, tog tre SM-guld med klubben under de tio år som han spelade i klubben.

Herman Liv har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över två år.

