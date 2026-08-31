Tidigare stjärnans hälsning till HV71:s nyförvärv

Mike Hardman och Henrik Borgström spelade tillsammans i Chicago.

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Under två säsonger var Henrik Borgström en stor stjärna i HV71. Finländaren var en stor anledning till att klubben höll sig kvar i högsta ligan 2024 och gjorde 89 poäng på 99 matcher i SHL. Det gav honom ett kontrakt i Schweiz med Fribourg-Gottéron.

Men än kommer 29-åringen ihåg sin tid i Jönköping.

HV71 gjorde nyligen klart med Mike Hardman som för första gången kommer lämna Nordamerika. Forwarden är tänkt som en spetsvärvning och spelade tillsammans med just Borgström i Chicago Blackhawks för ett par år sedan.

– När jag hade skrivit på fick jag ett sms från Henrik Borgström som spelade här ett par år och jag har spelat med honom i Chicago. Han älskade det här och säger att jag också kommer att älska det. Jag har bara hört bra saker om HV, säger han i ett klipp på HV:s hemsida.

Sedan Henrik Borgström lämnade klubben har det blivit ytterligare två kval för klubben. Nu hoppas de att under ett nytt ledarskap och med Mike Hardman i klubben att det istället ska bli ett slutspel.