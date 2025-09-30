Högljudda protester från Djurgården hördes i Örebro under tisdagen andraperiod.

Detta efter att hemmalagets Patrik Karlkvist gjort karriärens lättaste (?) mål – i tom bur.

– När jag kollar upp ligger Hellberg och simmar, säger han i TV4 om det udda målet i 4–3-segern.

Magnus Hellberg utrycker sin frustration mot domaren i mötet med Örebro. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Patrik Karlkvists 2–1-mål mot Djurgården var troligen ett av de lättaste han gjort i sin karriär. Desto mer känslor rörde det upp hos bortalaget från Stockholm.



I samband med det hela hade nämligen Karlkvists Örebro-kamrat, Patrik Puistola, hamnat mitt i Magnus Hellbergs målområde. DIF-målvakten föll åt sidan och kunde se pucken skickas in i den tomma buren – från sin position liggandes nere på isen. Trots detta godkändes målet efter videogranskning.



Förklaringen som sedan ropades ut i Behrn Arena var att DIF-backen Jesper Pettersson puttat in Puistola framför mål. Något som även syntes på TV-bilderna som samtidigt rullades i sändningen.



– Det är Pettersson som startar situationen genom att trycka in Puistola, säger TV4-kommentatorn Stefan Klemetz.

Pettersson: ”Tar en väg som inte riktigt finns”

När Jesper Pettersson sedan får ge sin åsikt i sändningen håller hans sig kort.



– Kamp från hörnet. Jag tycker att han tar en väg som inte riktigt finns. Det är kamp, han tappar balansen in i Hellberg. De dömer mål och det är så det är, säger han.



Karlkvist medger samtidigt sin förvåning i det hela.



– Jag ska ändå skjuta stolpe in tydligen. Nej, men jag vände bort min gubbe och känner att jag får tid. Sen när jag kollar upp ligger Hellberg och simmar lite. Ibland kanske det är lätt att ge upp där och tänka att vi åker på en utvisning, men jag försöker bara sätta den i mål och hoppas på att det är godkänt, säger Örebro-målskytten.



I den tredje perioden utökade Örebro till 4–1 efter två mål på 11 (!) sekunder. Djurgården kämpade för att ta ikapp, men fick in 2–4 och 3–4 för sent (det sista med två sekunder kvar).