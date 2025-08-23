Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen. Först ut är de regerande svenska mästarna Luleå – och där spår den tidigare målvakten att det väntar en ny säsong i toppen.

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Luleå och Bulan fick äntligen vinna.

Det blev andra guldet på 29 år. Norrbotten kokar men kommer Luleå att kunna följa upp detta och slåss om guldet även i år? Jag tror att man kommer vara med i toppen. Thomas Fröberg, general managern, känns harmonisk när vi pratar om kommande säsong. Hans framtoning är ödmjuk men självsäker. Han bär på ett lugn med en spridande värme. Han känns dessutom som en smart hockeymänniska som gillar att fynda spelare lika mycket som att värva självklar spets.

Luleå behåller tränarstaben. ”Bulan” kör en Roger Rönnberg och lämnar efter säsongen. Han fick sitt guld och lämnar efter nio säsonger som head coach. Det är förmodligen dags att håva in lite pensionspengar utomlands. Kommer det påverka denna säsong? Roger rök i semi med sitt Frölunda, kanske blir det något liknande för Bulan.

Man har utvärderat året som varit och kommit fram till att man vill spela likadant. Man har fått behålla största delen av sin offensiva spets – och varför försöka laga något som inte är trasigt?

Däremot känner man att man vägde lite lätt framför egen kasse och tappade lite av det rejäla ”Luleå-DNA:t”. I år har man därför gått på storlek och kraft när man värvat in backar. Detta sticker ut i SHL då nästan alla andra lag gör tvärtom. Man skeppar iväg sina stora, starka pjäser och hämtar in unga, mindre och rörliga backar.

Nyförvärven

Otto Leskinen – ny från Tappara, ska ersätta Oskari Laaksonen som PP back. Tyvärr blir Leskinen borta ända till december på grund av operation efter att han gått sönder i Tappara under slutspelet. Enligt Thomas Fröberg skedde värvningen innan Leskinen blev skadad. Som tur är har man både Frederic Allard och Jesper Sellgren som kan göra bra saker på blå.

Kasper Kotkansalo – ny från Espoo Blues, ska ersätta Marcus Hardegård som flyttat till Timrå. Detta kommer bli svårt då Hardegård är en komplett back rakt igenom på SHL-nivå.

Edvin Hammarlund, ny från Djurgården. Han ska hjälpa till defensivt och flytta pucken till forwards så fort som möjligt vilket han är rätt bra på. Dock kan han kladda en del med puck vissa dagar när det inte stämmer för honom.

Oscar Engsund hämtar man ”hem” från HV71 och Fröberg är nöjd här. Man tror att efter tuffa år i bottenlag så kan Engsund äntligen få andas ut och hitta tillbaka till sitt tuffa, rejäla spel med ett bra förstapass.

Filip Eriksson, även han från Djurgården, är en Fröberg-värvning. Han ska ha spanat på honom sedan Nybro-tiden där det blev 24 poäng på 21 matcher och Fröberg tror han fyndat sett över de två kommande åren.

Målvakter och backar

Målvaktssidan är intakt i Luleå även om jag tycker att förlängningen av Joel Lassinanti var lite konstig. Det hade räckt att förlänga med ett år i taget. Nu skrev man istället två nya år. Lassinanti har inte levererat de senaste två åren och förra säsongen var han inte alls bra. Men man tror på Joel som är en toppenkille att ha med i laget med sin erfarenhet. Har man fått ner kostnaden ordentligt på honom så kan jag köpa denna förlängning även om jag tycker att två år är för mycket.

Annars ska det bli kul att se hur SHLs bästa målvakt följer upp sitt guldår. Matteus Ward var Luleås MVP i mina ögon.

Backsidan ser väldigt stor och rejäl ut. Om något så ser man lite trubbiga ut i spelet med puck. Hur bra kommer de nya backarna att anpassa sig till Europas snabbaste liga? Frederic Allard, viktiga Erik Gustafsson samt Jesper Sellgren får väl stå för produktionen offensivt.

Defensivt kan dock Luleå känna sig trygga.

Forwards

Forwardssidan känns exakt lika bra som förra året. Visst, man tappar stora stjärnan Linus Omark som dessutom var bra när det gällde, men sanningen är att han också gjorde sin poängmässigt sämsta säsong sedan 2007.

Heikki Liedes ska ersätta Albin Lundin och vara som sämst en bra tredjekedjespelare. Här kanske man till och med kan få ut mer? Jag tycker dock Lundin var riktigt fin på hösten i Luleå och hade gärna haft kvar honom i truppen. Man saknar inte kon förrän den är borta…

Summering

Kollar man nyktert på Luleå så kommer de vara med i toppen. Man har kvar spelare som Anton Levtchi, Mathias Bromé, Brian O’Neill, Brendan Shinnimin, Pontus Andreasson och Frederic Allard – och listan kan göras ännu längre. Man bör dessutom kunna få ut mer i Eetu Koivistoinen som trots ett okej slutspel inte alls levererade under grundserien. 10 poäng på 51 matcher är en flopp.

Powerplay kommer att vara sylvasst. Defensivt känns man starka och tunga. Stora frågetecknet är om backsidan är tillräckligt spelskicklig för att slå de absoluta topplagen.

”Bulan” är dock en tränare som kommer få ordning på spelet utan puck och det gör Luleå till ett topplag även i år.