Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Johan Hedberg har nu fått välja sin stab själv. Han får nu en andra chans i SHL som headcoach och han behöver ta den.

Läget påminner om när han gjorde succé i Mora för några år sen. Mindre budget, yngre lag med en stor uppsida i utvecklingspotential. Detta passade Johan perfekt i Mora. Men nu är det SHL och även om Leksands ekonomi är erkänt dålig, och hur det i sin tur syns på truppen, tror jag att pressen är betydligt större i Leksand.

Men med tanke på omständigheterna tror jag att Johan känner sig relativt trygg i sin båt ute på Siljan även om blåsten skulle bli till storm.

Så blir nya forwardssidan

Vad får Johan att jobba med då? Jo, förutom Tjommes egna små knattar i Anton och Victor så får han SHL:s yngsta målvaktspar, SHL:s yngsta backsida och en forwardsuppsättning utan Marek Hrivík, Justin Kloos och Lucas Elvenes.

Just forwardssidan tycker jag ändå känns spännande. Framförallt den eventuella kedjan som Johan tänkt sätta ihop med Max Véronneau-Nolan Stevens-Gabriel Fortier. Detta skulle kunna bli en riktigt vass SHL-kedja om man får kemi.

Fort kommer det gå i alla fall, om Hedberg får bestämma. Johan är tydlig med att hans spel ska handla om full fart, rakt emot mål, snabba vändningar och ett aggressivt presspel. Han lovar Leksands-fansen underhållning med hjärta och passion. Man har två starka offensiva lines. Johan tog med sig ”Linkan” (Michael Lindqvist) från Färjestad som kommer passa bra ihop med Lukas Vejdemo och Peter Cehlárik.

Jag tror att den 30 år unga ”Linkan” mycket väl kan få en nytändning denna säsongen. Förtroende i en ny miljö med nya fans att övervinna kommer ge nog med motivation. Jag tycker redan nu att man kan se Leksand få till ett bra powerplay i höst med en målsugen Michael Lindqvist.

Nolan Stevens är ett av nyförvärven i Leksand. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Johan Hedberg – ny tränare i Leksand

Det som gör att jag tror Johan kan klara av uppgiften att hålla kvar Leksand i SHL är att han har en bra balans mellan att skapa glädje i vardagen och ha högre krav på detaljerna i spelet. Glädjen och lugnet tror jag han använder sig av för att sänka axlarna på de unga oerfarna spelarna. Sedan tror jag han kommer köra mycket på ledarskapet ”den besvikna pappan” mot de äldre spelarna. Ge mycket kärlek för att sen kunna kräva saker tillbaka. Ganska tydligt också när han gör Peter Cehlárik till Leksands första utländska kapten genom tiderna.

Jag upplever att Johan står för en enklare spelstruktur som gynnar yngre spelare. Ett grundspel som inte ska vara svårt att lära sig men där stora krav kommer att ligga på utförandet.

Hedberg har också med sig Niklas ”Pajen” Persson som assisterande. Pajen är en lugn kontrollerad glädjespridare som är väldigt hockeykunnig. Han kommer kunna vara en bra mentor och guida forwards i det offensiva spelet.

Johan Hedberg har en tuff uppgift framför sig. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Finns frälsaren i målet?

David Prinz och målvaktstränaren Alexander Milner har däremot den tuffa uppgiften att få sina backar och målvakter att vara påslagna varje kväll. Detta kommer att krävas om Leksand ska undvika negativt kval i vår. Backsidan ser tunn ut men med stor utvecklingspotential. Målvaktssidan är spännande där Marcus Gidlöf slog igenom med dunder och brak förra säsongen och hjälpte DIF till SHL efter att han räddat Leksand från den absoluta bottenstriden. Jag minns framför allt hans storspel i dubbelmötet med just HV71.

Skillnaden i år är att Mantas Armalis inte finns där som ett tryggt bollplank och tar kraven på sina axlar. Nu ska Gidlöf vara ”The Guy” som jag brukar säga. Det är en helt annan sak att leverera varje dag när det finns krav och förväntningar på dig.

Jag vill dock trycka på att Marcus trots sin unga ålder inte visat några tendenser att darra i avgörande matcher utan snarare växt med uppgiften. Jag tycker personligen Marcus Gidlöf är så pass bra att han med ett strukturerat försvar skulle kunna spela Leksand till säker mark på nästan egen hand. Marcus ser mer och mer ut som en blivande svensk stormålvakt. Jakob Hellsten kommer att tampas med bra och få minst 20 matcher för att avlasta Gidlöf.

Kan Marcus Gidlöf kliva fram som Leksands frälsare? Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Johan Hedberg tror på ett stort genombrott hos Anton Johansson i år som kommer att blomma ut till en poängkung i powerplay. Det får vi hoppas för annars är det Matt Caito, Lunkan och Lyytinen själva som kommer att få bära hela Leksand på sina axlar.

Jag hoppas verkligen Johan och hans unga hungriga trupp får till ett bra år och att Leksand får njuta av rolig hockey i Tegera arena. Men min magkänsla säger att man får det tufft. Truppen är tunn och hur mycket jag än gillar Johan, och Leksands trevliga hejaramsor så tror jag det blir negativt kval. Jag hoppas att det i alla fall slutar i glädjetårar.

