Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen. Nu är det dags för Frölunda – där den tidigare målvaken menar att man saknar en ”mönsterbrytare”.

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Roger Rönnbergs Frölunda-resa slutade i moll när man rök i semifinal mot guldvinnaren Luleå. Nu går flyttlasset till Fribourg för att casha in lite pensionspengar.

Robert Ohlson med förflutet i klubben har varit klar sedan länge och kommer fortsätta där Roger slutade. Man kommer att behålla samma defensiva spel och struktur utan puck. Special teams vill man heller inte peta i med tanke på fjolårets succé. Robban kommer däremot vilja förändra i spelet med puck. Man vill driva spelet ännu mer över hela banan. Det ska vara kreativt, rörligt med ett mer konstant offensivt hot.

Frölundas nycklar: ”Klasscenter över tid”

Frölunda för mig har varit ett defensivt ånglok med ett traditionellt anfallsspel. Back-back, ner i runden, stark runt kassen, upp på backskott med trafik och vinn kampen framför mål. En slags offensiv man-man där du ska slå din gubbe. Här tror jag Robban kommer vilja addera lite mer rörelse på backar i anfallszon med låga växlar på forwards för att komma till bättre avslut i tomma ytor. Det som är intressant är dock att Robban själv haft lite samma strul under tiden i Skellefteå. Alltid mycket zontid men med för låg utdelning.

Anfallsspel är givetvis spelarmaterial och en inställningssak, raka vägen mot mål, vilja ta sig till de heta ytorna och så vidare. Men det är också mönsterträning, taktik och varianter som ger effektivitet.

Man har agerat på spelarfronten och hämtat hem klassmålskytten Jere Innala från Colorado Avalanche. Robban tar också med sig två egna värvningar, Max Lindholm från Skellefteå och Theodor Niederbach från MoDo.

Max är en naturlig målskytt och ska kunna göra minst 15 mål med rätt omgivning.

Theodor har Robban haft koll på redan Frölundas hockeygymnasium. ”Jag ser hög potential i Niederbach. Jag tror han kan bli en klasscenter i SHL över tid.”

Martin Sandgren från Karlskoga ska coacha backarna. Han har varit med och utbildat backarna Sandin-Pelikka och Elias Salomonsson. Robban lärde känna Martin under tiden han verkade i Skellefteås juniorlag. PK blir en delad uppgift mellan Martin och Kristofer Näslund. Robban coachar själv forwards och PP.

”Mönsterbrytaren” saknas

Truppen känns stark och man har ett djup som väldigt få lag kan mäta sig med. Men om jag ska trycka på något man inte har enligt mig så är det ”Mönsterbrytaren”. En Jonathan Ang, Jack Kopacka, en Anton Levtchi. En spelare som kan avgöra en match på egen hand med ett individuellt nummer när det står och väger. Men uppenbarligen tycker Fredrik Sjöström att han redan finns ”in house”.

Produktionen kom mestadels från backarna förra året. Arttu Routsalainen kom visserligen igång på slutet av säsongen men för mig är han lite endimensionell. Jaja, han har skottet från kanten i PP och han jobbar hårt men han påverkar för lite i fem mot fem spelet. Det finns dock en liten joker i Ivar Stenberg och Max Westergård. Får de ett riktigt genombrott i år så kan de bli spelaren jag söker.

Backsidan håller högsta klass med ett av SHL:s finaste offensiva backar i Henrik Tömmernes och Dominik Egli. Man har Christian Folin som en defensiv backgeneral och ett målvaktspar som ska räcka för guld.

Frölunda slår sig in på topp fem. Exakt placering spelar mindre roll, den stora frågan är om Frölunda-maskinen med Sveriges bästa mellanmjölk har tillräckligt med grädde på toppen för att ta sig förbi en semifinal.