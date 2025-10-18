Förlusterna radar upp sig för Leksand och den ordentliga utdelningen saknas fortsatt. Efter lördagens 0–3-förlust mot Färjestad riktar Johan Hedberg då kritik mot sin kapten, Peter Cehlárik.

– Han tjuvar på första målet i offensiven… de där sakerna… säger huvudtränaren i TV4.

Johan Hedberg och Peter Cehlárik. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är den sämsta perioden vi har gjort på året”



Det var det raka besked Johan Hedberg gav när han i TV4 fick ge sin syn efter Leksands första period mot Färjestad under lördagen. Kritiken i sändningen var samtidigt hård, och efter matchen fick huvudtränaren återigen svara på frågor kring varför det laget nu har åtta förluster sina tio senaste matcher i SHL.



Svaret blev återigen det uteblivna målskyttet.



– Jag tycker att vi spottar upp oss lite i andra, skapar lite chanser, men tar inte betalt. Vi har lägen, men utnyttjar dem inte. ”Jacke” (Jakob Hellsten) i kassen ger oss en chans att hålla oss kvar i matchen, men då måste vi göra mål i powerplay och på våra bra lägen. Det gör vi inte, säger Hedberg.

– Vi måste fortsätta tro på processen, fortsätta tro på det vi gör, börja få lite flyt, få lite puckar som studsar vår väg. Det är en väldigt jobbig start på matchen idag. Sen har vi kanske lite mer att önska från vissa individer också, fortsätter han.

Kritik mot stjärnan: ”Måste röra på fötterna”

När TV4-studion sedan lyfter just individer som Marcus Karlberg och Peter Cehlárik, som tillsammans gjort ett mål, svarar Hedberg tydligt.



– Ja… det är lite olika. ”Mackan” (Marcus Karlberg) rör alltid fötterna, jobbar och gnider. Han börjar som 13:e idag och kommer in och tog för sig ordentligt, och visade att han vill vara med och vara en faktor i matchen. Peter Cehlárik måste röra på fötterna, vara stark på pucken, vara en ledare för oss. Han var minus tre idag… han tjuvar på första målet i offensiven… de där sakerna… han måste hjälpa oss att få kontakt. Det får vi jobba på.



Peter Cehlárik utsågs dessutom till kapten inför säsongen. Ett ansvar som möjligen tynger honom, menar studion.



– Vi snackar om det, men han tycker inte det. Sen gäller det också att hitta läget där man släpper ner axlarna, tycker det är kul, och inte låter situationen tynga ner dig. Peter är en sådan kille som är stolt. Det är en duktig och meriterad hockeyspelare som vet att han kan göra mer, och han kan komma dit. Sen är det ibland lättare sagt än gjort. Vi ska hjälpa honom att försöka ta oss igenom det, svarar Hedberg.

Source: Peter Cehlárik @ Elite Prospects