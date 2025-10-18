Hård kritik mot Leksand: ”Det ska inte hända”

Färjestad, som haft problem med målskyttet, kunde jubla två gånger om tidigt mot Leksand. Då var kritiken i TV4 tydlig mot laget från Dalarna.

– Man kommer ut på hemmaplan i en viktig match för att bryta den här trenden och så ser det ut så här, säger Staffan Kronwall i sändningen.

Staffan Kronwall. Foto: Bildbyrån (montage).

Inget annat lag hade gjort färre mål än Färjestad inför lördagens SHL-omgång. Då valde Jörgen Jönsson att splittra på förra årets superkedja med Studenic, Kellman och Steen. Plötsligt hade man 2–0 på bortaplan mot Leksand.



Målen var dock mer tursamma än skickliga, och i TV4 var det snarare hårda ord mot hemmalaget från Dalarna.



– Leksand ställer till det för sig själva. Det är Fred Nilsson som viftar med fötterna och istället får Färjestad chansen att ta det där skottet och vinna returen. När man hamnar i det här läget att man har svårt med produktionen så pratar man om att få ett enkelt mål för att komma in i matcherna. Det är precis vad Färjestad får här, säger experten Fredrik Söderström i sändningen vid 1–0 av Radim Zohorna.



Senare i perioden var det dags igen för Färjestad. Då genom Per Åslund, på volley, efter att en lobb-pass från mittzon lett till en ny retur av Hellsten.



– Det här är kort och gott ett misslyckat ingripande från Hellstens sida. Det är en studsande puck som han inte får tag på, säger Söderström.

”Det är för dåligt – tar inte ansvar”

I TV4:s studio fortsatte sedan Söderströms kollegor.



– Det är lite puckslarv initialt. Det ska inte hända i en sådan här viktig match. Speciellt inte i början heller, säger Oscar Möller innan Staffan Kronwall tar vid.

– Jag är lite besviken över hur Leksand kommer ut på hemmaplan. Historiskt sett är första perioden deras starka och sen blir man svagare och svagare. Man flyttar inte pucken på bladet och sätter varandra i skiten och tar dåliga beslut. Samtidigt är det bra av Färjestad att utnyttja det här. Att göra två mål i första perioden är skönt för dem som haft problem med målskyttet.



När ämnet sedan kommer på tal igen är Kronwall ännu hårdare.



– Jag tycker att du (Möller) är snäll där. Det är för dåligt helt enkelt. Man tar inte ansvar för pucken. Leksand har en vinst sista sju matcherna, de har två sista tio. Man kommer ut på hemmaplan i en viktig match för att bryta den här trenden och så ser det ut så här. Jag tycker inte att, första 15 framförallt, är tillräckligt bra, säger han.



Tonerna var även liknande när Marcus Karlberg gav sina tankar i TV-sändningen efter första 20.



– Tufft. Det är en blandning av att vi inte är nära varandra där ute och jobbar ihop, och att de är väldigt bra. De jobbar hårt och vinner mycket puck, och då är de skickliga. Det var lite bättre sista fem, men det lär helt klart vara bättre, säger han.



Matchen pågår! Texten uppdateras.