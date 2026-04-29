Uppgifter: Stjärnbacken nära SM-finalisten

Pontus Johansson ser ut att lämna Skellefteå AIK efter säsongen för att prova på NHL.

Nu är klubben nära en överenskommelse med Hardy Häman Aktell som ses som en ersättare för Johansson, det uppger Norran.

Hardy Häman Aktell väntas gå till Skellefteå

Enligt Expressens uppgifter kommer Pontus Johansson lämna Skellefteå AIK för en flytt till Nordamerika. Men enligt Norran dröjer det inte länge innan man fyller Johanssons plats, faktum är att klubben redan nu har hittat ersättaren.

Som det ser ut kommer Hardy Häman Aktell att comeback i Skellefteå. Senaste gången som backen tillhörde klubben var under säsongen 2018/2019 då han spelade i föreningens J20-lag. Därefter testade han på spel i Hockeyallsvenskan med Björklöven under två säsonger och sedan SHL-spel med Växjö Lakers innan flytten till Nordamerika gick.

Väl i USA etablerade backen sig i Washington Capitals farmarlag Hershey Bears där han totalt gjorde 82 matcher och noterades för 20 poäng (2+18). Han gjorde även sex NHL-matcher med Capitals där han stod för en assist.

Vänder hem – till Skellefteå

Under den senaste säsongen spelade Häman Aktell i SC Bern där han noterades för 21 poäng (7+14) på 37 omgångar. Trots en fin säsong har det sedan tidigare rapporterats om att 27-åringen inte kommer att stanna i Schweiz.

Istället kommer han att flytta hem till Skellefteå, trots att flera SHL klubbar har hört av sig. Inget är ännu klart men om inget oförutsägbart händer kommer Hardy Häman Aktell att bli Pontus Johanssons ersättare.

