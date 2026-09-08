Här gör Milan Sundström sitt första mål i MoDo

Milan Sundström har gjort sitt första seniormål.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Fem matcher mot SHL-lag, fyra förluster.

Ovanstående är vad MoDo Hockey kan konstatera att man nu har bakom sig när den Hockeyallsvenskan premiären bara är en dryg vecka bort. IF Björklöven, det enda lag man slagit under försäsongen, var för starka under tisdagen, och klev av med 5–2 på tavlan.

Den stora skillnaden från 1–0-vinsten i slutet av augusti? Jo, att "Löven" nu fick in puckarna.

En läcker styrning från Fredrik Forsberg gav 1–0 för hemmalaget i den tionde matchminuten, och därifrån fortsatte det. 2–0 när Axel Ottosson lirkade in pucken till Marcus Nilsson, 3–1 när Philip Hemmyr stod ostörd framför mål, 4–1 när Marcus Björk avfyrade från vänster.

Oskar Pettersson var den enda målskytten för MoDo med en period kvar att spela. Då hade det också kommit efter att han själv dumpat pucken på mål och plockat upp returen, allt i en enmansanfall.

Trots resultatraden fick MoDo-fansen dock något att glädjas över denna tisdagskväll.

Första A-lagsmålet för Milan Sundström

Matchen i sin helhet präglades av en del utvisningar och bråk, framförallt i tredje, och det var efter detta och flera bra chanser för hemmalaget som 2–4 trillade in för MoDo. Marcus Karlberg stod för framspelningen till den bortre stolpen och stortalangen Milan Sundström styrde in den i nätet.

Målet var den 17-årige centerns första denna försäsong, och därmed även det första i A-laget.

– Han är på rätt plats och styr in närmandet för MoDo, säger TV4:s kommentator i sändningen.

Kanske borde man också sett det komma för när U20-serien inleddes den gångna helgen stod 09-kullens stora stjärna för tre mål och två assist över två matcher. Nu tog han plats intill Arvid Caderoth och Carl Mattsson i en tredjekedja.

Till skillnad från i 1–0-vinsten mot Björklöven tidigare var det nu Adam Werner som vaktade kassen i MoDo (Hellsten ej tillgänglig(. Totalt fick han 25 skott på sig. Ett av de sista, som gav 26 i statistiken innebar 5–2. Det kom i tom bur från Anton Malmström.

Björklöven – MoDo: 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

Björklöven: Fredrik Forsberg, Marcus Nilsson, Philip Hemmyr, Marcus Björk, Anton Malmstörm.

MoDo: Oskar Petersson, Milan Sundström.