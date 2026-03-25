SHL-säsongen är över för Djurgården, men Viggo Björck har inte fått nog. När U20-laget, under onsdagen, vann sin första kvartsfinalmatch var storlöftet på is.

Viggo Björck var med i Djurgårdens uppställning i JSM-kvartsfinalen mot Brynäs. Foto: Bildbyrån och SweHockey.

Det är inte alla i U20-slutspelet som kan stärka laget med en förstacenter i SHL. Men när Djurgården åkte till Gävle för kvartsfinal ett mot Brynäs var det precis vad man gjorde.

Medan Anton Frondell och Victor Eklund åkt över till Nordamerika, för att avsluta säsongen där, klev Viggo Björck in mellan Hampus Zirath och Marcus Nordmark i juniorlaget. Detta trots att talangen, född 2008, alltså endast gjort fyra matcher med U20 under 2025/26.

Resultatet blev 3–0 – och en framspelning av Björck. Max Lind var målskyttet vid det 2–0-målet, och det kom i powerplay efter samarbete med Theo Stockselius. Båda Björcks kedjekamrater, Zirath och Nordmark, nätade, men då noterades inte sommarens väntade toppval i NHL-draften för någon assist.

Under torsdagen spelas andra mötet i kvartsfinalserien av JSM, även den i Gävle. Serien avgöras i bäst av fem.

Kan spela U18-VM med 08:orna

18-åringen avslutade SHL-säsongen med 15 grundseriepoäng över 42 matcher, samt tre på tre i slutspelet. Allt detta utöver JVM-guldet som dubbelt underårig. I och med att han är född 2008 kan det även bli spel i U18-VM under våren. Något förbundskapten Johan Rosén öppnade för i hockeysverige.se’s podcast ”Framtidens stjärnor”.

– Där har vi haft en dialog om att Viggo har spelat klart med Djurgården vill vi att han ska spela U18-VM. Det hade väl varit häftigt för Viggo att ta dubbeln – och sen får vi se om Sam kan få låna honom till Beijer Hockey Games, sa Rosén.

Truppen till världsmästerskapet tas ut i början av april.

På annat håll i U20 SM leder Mora 2–0 i matcher mot Leksand, och Frölunda 1–0 mot Färjestad. Örbro–Rögle är utjämnat 1–1.

