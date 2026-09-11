Här är Brynäs lösning för talangerna

Charlie Forslund och Leo Sundqvist lånas ut. Foto: Bildbyrån

Charlie Forslund gjorde förra säsongen 28 matcher och nio poäng för Almtuna IS. Den Falun-fostrade 20-åringen skrev inför säsongen på ett kontrakt med Brynäs IF. Med Brynäs värvning av Calle Järnkrok och dock möjligheterna till speltid för Forslund minskat. Nu ser han och 19-årige lagkamraten Leo Sundqvist - som gjorde 11 SHL-matcher och 45 poäng på 35 matcher i U20 Nationell - ut att få speltid i Uppsala-klubben Almtuna den kommande säsongen.

Talangerna lånas ut

Enligt Gefle Dagblad är det klart att Brynäs kommit överens om en lösning med Almtuna där de båda spelarna kan röra sig fritt mellan klubbarna under säsongen.

Almtunas assisterande tränare Victor Grönberg ska ha varit på plats under Brynäs träning på fredagen. Däremot väntas en av de två vara kvar i Brynäs så länge Milton Gästrin inte är tillbaka i full träning.