Han blir ny assisterande i LHC

Niklas Fogström blir ny assisterande i LHC. Foto: Bildbyrån/montage

Linköping HC kom under söndagen med beskedet att lagets assisterande tränare Mattias Zackrisson får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan, efter de tunga resultaten i inledningen på säsongen.

– Våra resultat har inte varit tillräckligt bra, och vi har inte gjort de framsteg vi behöver i vårt offensiva spel. Vi anser att en förändring är nödvändig för att ge laget den bästa möjligheten att förbättras. Ansvaret för våra prestationer är delat, men det här är det beslut vi anser är rätt för laget framöver. Jag vill tacka "Zacke" för hans hårda arbete och engagemang för Linköping HC. Det är svåra beslut som rör personer man arbetar nära, och jag önskar honom all lycka i framtiden, sa sportchef Broc Little till klubbens hemsida under gårdagen.

Han ersätter Zackrisson

Idag meddelar klubben att ersättaren till Zackrisson blir Niklas Fogström.

– Det känns bra att vara tillbaka i Linköping. Jag kommer ihåg mina säsonger som spelare här och jag har bara goda minnen härifrån. Det här är en chans jag verkligen ville ta och nu vill jag hjälpa LHC att vända trenden, säger han till klubbens hemsida.

Niklas Fogström är bekant med Ante Karlsson sedan tidigare, då han hade honom som tränare när han spelade i Färjestad. Han har ett förflutet som spelare i Linköping under säsongerna 2015/2016 och 2016/2017. Fogström har även representerat Mora IK och Luleå Hockey.

Närmast kommer han från tränaruppdrag i Färjestads U20-lag.

– Vi är glada över att välkomna Niklas tillbaka till Cluben. Han känner klubben sedan tidigare och förstår vad som krävs för att spela på den här nivån. Vi tror att hans erfarenhet och perspektiv kommer att stärka vår tränarstab, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att utveckla vårt spel och få ut mer av vår grupp, säger Broc Little.

Kontraktet är skrivet över resten av säsongen.