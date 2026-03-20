Han gör comeback – hjälten blir extraforward

HV71 får tillbaka Hampus Eriksson. Då petas Martin Johnsen.

Leksand ställer upp med exakt samma lag som det som föll i onsdagens första kvalmatch mot HV71. Men HV gör en förändring. Hampus Eriksson gör nämligen comeback efter att ha missat onsdagens match på grund av sjukdom. Eriksson går in i en kedja med Nikola Pasic och Oskar Stål-Lyrenäs.

Det gör i sin tur att Martin Johnsen, som hade den centerplatsen i den första matchen, petas ner till extraforward enligt den officiella laguppställningen. Detta trots att Johnsen blev målskytt i onsdags. Han blev till och med den stora hjälten eftersom han satte det matchavgörande 2-0-målet i 2-1-segern. Johnsen blev dessutom målskytt i den sista SHL-matchen, mot Brynäs.

Match två av SHL-kvalet spelas även den i Husqvarna Garden med start 19:00.

HV71:s lag ikväll