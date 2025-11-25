”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Gustav Rydahl har inte spelat en hockeymatch sedan 19 december förra året.

Nu har Frölunda-centern opererats igen – och det är oklart när en comeback kan bli aktuell igen.

– Jag ska se hur kroppen reagerar på det först, säger Rydahl till rakapuckar.com.

Gustav Rydahl vet fortfarande inte när han kan spela hockey igen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Sedan återkomsten till svensk ishockey 2023 har Gustav Rydahl bara kunnat spela 28 matcher för Frölunda. Svåra ryggproblem har stoppat Rydahl från spel. Under sin första säsong i Göteborg stod han för sex poäng på 24 matcher medan det i fjol endast blev fyra matcher för centern. Hittills den här säsongen har han inte kunnat spela över huvud taget.

Gustav Rydahl gjorde sin första ryggoperation för nästan två år sedan men ryggbesvären ger inte med sig för värmlänningen. Det såg lovande ut på försäsongen och Rydahl siktade då mot en comeback. Därefter har han sedan fått ett bakslag i sin återhämtning.

Gustav Rydahl har opererats igen

Nu har Rydahl tvingats göra ett nytt ingrepp i ryggen. Det är därmed oklart när en eventuell återkomst till isen skulle kunna bli aktuell för centern.

– Jag kan tyvärr inte svara på det nu, har gjort en ny operation precis så ska se hur kroppen reagerar på det först. Du får återkomma lite längre fram, säger Rydahl till rakapuckar.com.

Senast Gustav Rydahl spelade ishockey var i en SHL-match mellan Frölunda och HV71 den 19 december förra året. Det har alltså gått nästan ett år sedan Rydahl senast spelade för Frölunda och det finns fortfarande inget besked om när han skulle kunna vara tillbaka igen. I sin karriär har centern spelat 399 SHL-matcher för Frölunda, Växjö, Luleå och Färjestad. Han vann SM-guld med Växjö 2015 och var även en nyckelspelare för Färjestad när de vann sitt senaste SM-guld 2022.

Source: Gustav Rydahl @ Elite Prospects