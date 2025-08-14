Luleåkaptenen: ”Ska försöka locka tillbaka honom”

Erik Gustafsson gör sitt för att locka tillbaka Linus Omark till Luleå.

För NSD berättar guldkaptenen om taktiken inför 2025/26-säsongen.

– Då tror jag att det brinner lite mer, säger han till tidningen.

Erik Gustafsson och Linus Omark under guldfirandet 2025. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Trots att Linus Omark fick avsluta på bästa möjliga sätt, genom att vinna SM-guld med Luleå, öppnade sportchefen Ulf Engman för en comeback tidigare i sommar.



– Det har inte hänt något nytt där. Mitt beslut står fast, svarade stjärnan själv inom kort i NSD.



Ännu finns det dock de som hoppas.



I en ny intervju med NSD berättar SHL-lagets kapten, Erik Gustafsson, att han gjort sitt för att få fortsätta spela med profilen, samt att han lagt upp en taktik för att kanske få igenom det hela senare under 2025/26-säsongen.



– Jag var på honom direkt efter guldet, men nu låter jag honom vara i sommar. Jag tänker att han får känna efter själv först, säger han till tidningen och fortsätter:

– Då (när säsongen drar igång) ska vi försöka locka tillbaka honom genom att vara ett bra lag med ett bra spel. Har vi potential att vinna tror jag att det brinner lite mer. Det är långt fram än så länge och jag tänker att han ska få njuta i lugn och ro först – och se vad han verkligen vill själv.



Luleå vann SM-guld i maj efter att ha besegrat Brynäs i finalserien med 4–2 i matcher. I grundserien gjorde Omark 34 poäng på 50 matcher. Under guldjakten i slutspelet gjorde den assisterande lagkaptenen tio poäng på tolv matcher.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects