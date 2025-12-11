”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Gustaf Lindvall avslutar sin hockeykarriär.

Skellefteå-målvakten lägger plockhandsken på hyllan efter skadehelvetet.

– Tyvärr har jag nått en punkt där det inte går längre, säger Lindvall på klubbens hemsida.

Gustaf Lindvall avslutar hockeykarriären efter skadehelvetet. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Gustaf Lindvall har inte spelat alls under säsongen 2025/26 på grund av en skada.

Nu står det klart att det inte blir någon comeback för Skellefteå-målvakten. Via klubbens hemsida bekräftar 34-åringen att han avslutar sin hockeykarriär till följd av skadorna.

– Det har varit en lång och noggrann process där jag verkligen gett rehabiliteringen en ärlig chans. Tyvärr har jag nått en punkt där det inte går längre. Jag har alltid gett allt, och när kroppen sätter stopp för och inget mer finns att göra, då måste jag lyssna och respektera det, säger Lindvall i ett uttalande.

Gustaf Lindvall vann SM-guld med Skellefteå 2024

Gustaf Lindvall har Skellefteå AIK som moderklubb men lämnade klubben i tidig ålder. I stället studsade han runt i HockeyEttan och HockeyAllsvenskan innan han värvades till Skellefteå 2016. Sedan dess har Lindvall varit klubben trogen.

Efter att ha varit en skicklig backup under ett par år klev Lindvall fram och blev förstemålvakt för Skellefteå under säsongen 2019/20 när det stora genombrottet kom. Han hade då otroliga 93,5 i räddningsprocent och 1,78 GAA på 36 matcher. Efter säsongen prisades Lindvall som SHL:s bästa målvakt. Därefter var västerbottningen en toppmålvakt i SHL under flera säsonger och han fick även debutera i Tre Kronor under säsongen 2021/22.

De senaste säsongerna har däremot kantats av skador och Lindvall har missat stora delar av de senaste säsongerna. Han var däremot med och vann SM-guld med moderklubben Skellefteå 2024. I fjol blev det bara 15 matcher i SHL för Lindvall och den här säsongen har han inte kommit till spel alls.

Nu står det klart att karriären är över. Totalt vaktade Gustaf Lindvall kassen i 242 matcher för Skellefteå AIK, näst mest av alla målvakter i klubbens historia.

– När jag ser tillbaka på min tid i Skellefteå AIK känner jag främst en enorm stolthet och glädje. En stolthet att jag under så många år har fått representera laget och staden i mitt hjärta. En glädje att jag haft möjligheten att göra det jag älskar mest av allt, tillsammans med människor jag verkligen tycker om, säger Lindvall.

