5-3-vinsten mot Djurgården blev kostsam för Rögle – tre spelare drog på sig skador under matchen och är nu uppsatta på frånvarolistan. Gregor Biber och Linus Sjödin utgick under matchen, ovh även nyckelspelaren Fredrik Olofsson är tveksam inför matchen mot Örebro.

– Vi får fortsätta jobba under dagen och helt enkelt se hur det blir med honom, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs dagblad.

Två spelare utgick under matchen mot Djurgården. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

Under torsdagen reste Rögle till Hovet för att drabba samman med Djurgården. Matchen blev en jämn tillställning som gästerna till slut vann med 5-3, men vinsten kostade.

Linus Sjödin och Gregor Biber lämnade matchen tidigt, den sistnämnda efter en otäck kollision med DIF-kaptenen Marcus Krüger och Victor Eklund. Efter matchen meddelade Rögle att Biber drabbats av en hjärnskakning och ska genomgå hjärntrappan. Sjödin deltog inte under Rögles fredagsträning, och inväntar resultat från en undersökning.

– Han är skickad på vidare undersökning, sen får vi ta det därifrån, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip.

Forwarden är inte aktuell för spel i matchen mot Örebro. Nyckelcentern Fredrik Olofsson spelade hela matchen mot Djurgården, men ska ha fått skadekänningar och är tveksam inför lördagens match.

– Vi håller även på att undersöka honom vidare och jag vill inte föregå den. Vi får fortsätta jobba under dagen och helt enkelt se hur det blir med honom.

Glädjande för det grönvita lägret är dock att försvararen Paul LaDue är tillbaka i full träning. Även backen Filip Johansson, som missat inledningen av säsongen, är tillbaka i full träning.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects