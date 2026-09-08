Graeme Clarke klar för Frölunda: "Primärt vinge"

Graeme Clarke är nu presenterad av Frölunda.

Foto: Bildbyrån (montage).

Att Frölunda HC varit på jakt efter en center har varit en illa bevarad hemlighet, och nu, efter uppgifter från Expressen , tar följetongen slut (?).

Fredrik Sjöström landar i ett ettårskontrakt till 25-årige Graeme Clarke – trots att han egentligen är forward.

– En skicklig och offensivt lagd forward med bra händer och skott. Vi har haft ögonen på honom ett tag och är glada över att få till det här, säger sportchefen när spelaren presenteras.

– Primärt är han vinge, men han har spelat center också, så där finns en möjlighet, förklarar han vidare.

Graeme Clarke, vald av New Jersey Devils i tredje rundan av NHL-draften 2019, kommer senast från en stark säsongsavslutning l i AHL med Belleville Senators. Totalt har det blivit 356 framträdanden i farmarligan, men endast tre i NHL.

Nobbade andra klubbar: "Varför inte vinna alla tre titlarna?"

Den två år yngre brorsa, Brandt Clarke, som nu spelar i Los Angeles Kings, har tidigare spelat med både Samuel Fagemo och Oskar Olausson. Därmed finns en viss ingång i Göteborgsklubben.

– Jag är en offensivt lagd spelare och ser fram emot en bra säsong i Frölunda, varför inte vinna alla tre titlarna: SM, CHL och Spengler cup, säger Gaeme Clarke själv.

Frölunda skriver även att nordamerikanen "var uppvaktad av flera lag från olika ligor", men att han ändå valde Frölunda.

– Jag har bara hört bra saker om klubben och fansen. Frölunda är ett av de bästa lagen i Europa med ett uttalat mål att vinna. Dessutom har jag fått en bra uppfattning om Göteborg som stad, det här blir spännande, säger han.