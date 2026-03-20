Gör två mål – på drygt två minuter: ”Står ut rejält”

Leksand kom ut starkast i den första perioden. Sen vände HV71 – efter två blixtmål av Hugo Pettersson.

– Han är en målskytt som dyker upp i rätt lägen, säger Almen Bibic i Tv4 Hockey.

Hugo Pettersson. Foto: Bildbyrån.

Förra matchen hade Leksand bara en handfull skott på mål de första två perioderna. Ikväll behövde de inte många minuter för att överträffa den siffran. Gästerna tog ett rejält spelmässigt kommando i inledningen av den första perioden mot HV71.

Och till sist kom också målet. Via en blixtrande snabb omställning kunde Oskar Lang överlista Felix Sandström efter att ha fått en klackpassning bakom ryggen (!) från Nolan Stevens.

– Det var riktigt snyggt, en fin touch där, sade Lang till TV4 Hockey.

Men i slutet av den första perioden lyckades HV71 vända. Och det var samma person som gjorde båda målen, nämligen Hugo Pettersson. Han gjorde både 1-1 och 2-1 inom loppet av drygt två minuter under periodens slutminuter.

Hugo Pettersson tvåmålsskytt för HV71

1-1 kom i powerplay efter en fin framspelning av Axel Rindell.

– Jag får en riktigt fin passning av Rindell där. Det var bara att klippa till, sade Pettersson.

Sen kom också 2-1 när han påpassligt höll sig framme på en retur.

– Han är med i uppbyggnaden också. Men han är en målskytt som dyker upp i rätt lägen, säger experten Almen Bibic.

– Han har ett jättefint avslut. Han har ett lite annat snitt än de andra i HV71. Han är sista anhalt och vill komma till avsluten

Pettersson själv menar att HV71 var allt för spända i starten av matchen.

– Vi släpper ner axlarna lite mer på slutet, och vågar spela. Vi gör de saker vi pratat om, säger han.

Almen Bibic var inne på samma spår.

– Leksand kommer ut bra. Men efter det här powerplayet växer HV extremt mycket. Och Hugo Pettersson står ut rejält i den här perioden.

Borgman utökade

Efter en mållös andraperiod klev sen Andreas Borgman fram och satte 3-1 i början av tredje via ett solomål.

Matchen pågår. HV71 leder med 3-1.